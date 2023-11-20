  Bitcoin Neden Yükseliyor, Binance Davası Bitti Mi? Kripto İçin Dönüm Noktası

Uzun süredir kriptodaki yapısal sorunlardan ve ciddi düzenleyici baskıdan bahsediyorduk. Ancak işler yakında değişebilir. Kripto paraların yükselişe geçmesinin nedeni Binance borsasına ve CZ’ye ABD Adalet Bakanlığının başlattığı soruşturma. Peki son durum ne?

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Günlük zirvesine ulaşan BTC fiyatı konuya aşina kaynaklara dayandırılan Bloomberg raporundan etkilendi. Fiyat 37.750 dolara kadar yükseldi ve eğer CZ olumlu bir açıklama yaparsa 38.000 doların aşılması şaşırtıcı olmayacaktır. Bloomberg daha önce bu konuda yayınladığı raporda şuna benzer şeyler yazmıştı;

“İçeriden kaynaklar Binance borsasına ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılacak davanın kripto para piyasalarında büyük bir çöküşü tetikleyeceğini düşünüyor. Bu çöküşten doğacak mağduriyetleri önlemek için öncelik ceza tutarının belirlenip sürecin uzatılmadan Binance borsasıyla anlaşma yoluna gidilmesi olacak”.

Bugün gelen raporda ise tam olarak bunu destekleyici şeyler yazıyor. Binance ve CZ’nin kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve yaptırım ihlalleri konusunda yapılan soruşturmanın çözümü için anlaşma yapılacak. Bu anlaşmanın elbette bir bedeli var ve 4 milyar doların üzerinde rakamdan bahsediliyor.

“Olası yaptırım ihlalleriyle ilgili olarak, Adalet Bakanlığı’nın Binance’ı ABD’nin İran ve Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımların delinmesine yardımcı olduğu iddiasıyla soruşturduğu belirtildi. Binance ayrıca Hamas’ın finanse edilmesine yardımcı olan işlemlere izin verip vermediği konusunda da inceleme altında.”

Soruşturma, ulusal güvenlik bölümü ve Seattle’daki ABD savcılığı ile birlikte ceza bölümünün kara para aklama ve varlık kurtarma bölümü tarafından yürütülüyor.

Kripto Paralar İçin Dönüm Noktası

Eğer Adalet Bakanlığının ceza tutarı kabul edilir ve temiz bir sayfa açılırsa bu Binance borsasının hayatına devam edebilmesi için önemli bir hamle olacak. Aynı zamanda kripto para piyasalarında yaşanacak boğa sezonunun da başlangıcına işaret edebilir. Yatırımcılar ETF onayıyla gelecek talep dalgasının düzenleyici baskı ve Binance borsasına açılacak davanın riskleri nedeniyle bastırılacağını düşünüyordu. Anlaşma yoluyla risk ortadan kalkarsa bu kesin biçimde kripto için dönüm noktası olur.

Konuya aşina üç kişi, anlaşmanın, piyasalar ve kripto yatırımcıları için olumsuz sonuçlara neden olabilecek bir çöküş riski yerine Binance’ın faaliyetine devam edebileceği bir seçeneğe odaklandığını söyledi.

BNB Coin fiyatı yaklaşık yüzde 10 arttı ve CZ’den gelecek açıklamalar heyecanla bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.