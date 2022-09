Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto borsaları FTX ve Binance, iflas eden kripto kredi kuruluşu Voyager Digital Ltd’nin varlıkları için önde gelen teklifleri verdi, ancak konuya aşina kişilere göre her iki teklif de henüz kabul edilmedi. Söz konusu kişilere göre, Binance’ın yaptığı mevcut teklif yaklaşık 50 milyon dolar ve bu teklif de FTX’ten gelen rakip tekliften biraz daha yüksek.

Voyager’ın Son Durumu

2019’da kurulan Voyager, müşteri mevduatlarını alan, onlara faiz ödeyen ve varlıkları diğer taraflara ödünç veren bir kripto borç verme platformu işletiyordu. 2019’da bir birleşme yoluyla halka açıldı. Bitcoin’in 2021’deki zirvesinde, şirketin piyasa değeri 3,9 milyar dolardı. Temmuz 2022’deki iflas başvurusu sırasında Voyager, toplam varlıklarının 5 milyar dolar ve toplam yükümlülüklerinin 4,9 milyar dolar olduğunu söyledi.

FTX ve Binance, kripto düşüşüne rağmen birkaç kazanan arasında yer aldı. Her ikisi de ticaret pazarındaki paylarını artırmayı başardı. Sam Bankman-Fried’in sahibi olduğu FTX, gerileme döneminde agresif bir şekilde sıkıntılı varlıkları satın almaya devam etti.

Voyager’ın varlıkları için açık artırma 13 Eylül’de başladı. Diğer teklif sahipleri arasında kripto yatırım yöneticisi Wave Financial ve ticaret platformu CrossTower yer alıyor. Başka bir teklif sahibinin yeni bir teklifle gelmesi de mümkün. Kazanan teklifin açıklanması için 29 Eylül’de New York’ta bir duruşma yapılması planlanıyor, ancak duyuru daha erken de yapılabilir.

Toronto’da işlem gören ve New York dışında faaliyet gösteren Voyager, kripto para birimlerindeki satışların şirketin rezervlerini tüketen bir para çekme talebi dalgasına yol açmasının ardından Temmuz ayında iflas ilan etti. Dosyalama sırasında 2022’deki değeri %95’ten fazla düşmüştü.

Şirket para çekme taleplerini sınırlandırdı ve ardından tamamen durdurdu, çünkü 1,1 milyar dolar borç vermişti. Bu tutarın yarısından fazlası, Voyager’ın 650 milyon dolardan fazla borç verdiği Three Arrows Capital Ltd. adlı hedge fonuna aitti. Bir İngiliz Virgin Adaları mahkemesi, alacaklıların stablecoin olan TerraUSD’nin çöküşünün ardından şirkete dava açmasının ardından Haziran ayında Three Arrows’un tasfiye edilmesini emretti.

Alameda Ne Yapacak?

Bir diğer borçlu ise FTX gibi Bankman-Fried’e ait olan Alameda Research adlı ticaret firmasıydı. Alameda, iflas başvurusu sırasında Voyager’dan yaklaşık 377 milyon dolar değerinde kripto para ödünç almıştı.

Voyager da bir parçasını Alameda’ya satmıştı; Voyager Temmuz ayındaki iflas başvurusunda Alameda’nın %9,5’lik bir özsermaye hissesine sahip olduğunu belirtti.

Pazartesi günü yapılan bir mahkeme başvurusunda Alameda, Voyager’ın elinde tuttuğu 160 milyon dolarlık teminat karşılığında ödünç aldığı yaklaşık 200 milyon dolar değerindeki kriptoyu geri ödemeyi kabul etti.