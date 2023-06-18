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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Blockchain oyun dünyası, hızla genişleyen dijital varlık ortamında durmaksızın yeni fırsatlar arayan oyuncular ve yatırımcılarla birlikte heyecan verici bir üstel büyüme dönemine tanıklık ediyor. Bu coşkunun ortasında, iddialara göre, başarılı GameFi tokenı Axie Infinity (AXS) kısa süre önce hazırlıksız yakalanarak belirsizliğe sürükledi.

Ekibin iddialı açıklamasına göre bu beklenmedik gelişme, Axie Infinity oyuncularının ve yatırımcılarının merakla beklenen InQubeta (QUBE) tokenının ön satışına yönelmesiyle bir değişimi tetikledi. Yatırımcıların Axie Infinity’den ayrılması, QUBE ön satışının %221’e varan önemli kazançlar vaat eden potansiyelinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Bu zincirler arası göç, oyuncular ve yatırımcılar gelecek vaat eden yeni girişimdeki pozisyonlarını güvence altına almak için çabalarken AXS’in kan kaybetmesine neden olmuş olabilir.

InQubeta’nın (QUBE) Satış Öncesi Başarısı

InQubeta’nın ön satışının başarısı, önemli kazançlar elde etme potansiyelinde yatmakta olabilir. İddialı açıklamalara göre devam eden ön satışa katılan yatırımcılar, QUBE tokenlerini token başına 0,00875 $ indirimli fiyattan satın alabilirler. Açıklamalara göre ICO ilerledikçe, QUBE’nin değerinin kademeli olarak 0,028 $ ‘a yükselmesi ve son aşamada minimum %221 getiri vaat etmesi bekleniyor. Mevcut fiyat, yatırımcıların gelecekte QUBE’nin değeri yükseldikçe potansiyel kazançlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyan bir giriş noktası sunuyor.

İddialara göre InQubeta’nın yapay zeka girişimlerinin öz sermayesini NFT’lerle birleştirmeye yönelik yenilikçi yaklaşımı, QUBE ön satışını yatırım yapılacak ICO haline getiriyor. Bu benzersiz strateji, açıklamalara göre, bu şirketler için fon toplamaya yardımcı olur ve kullanıcılar için uzun vadeli kârlar vaat eder. Kripto ICO’su, bu AI girişimlerinin gelecekteki başarısından ve daha geniş AI alanından kâr elde etmek için bir fırsat sunuyor olabilir.

Ekibin açıklamalarına göre toplam 1,5 milyar QUBE token arzı bulunmaktadır ve 975 milyonu özellikle ön satışa tahsis edilmiştir. Proje halihazırda 66 milyondan fazla token sattı ve lansmanından bu yana sadece birkaç hafta içinde 450.000 $ gibi etkileyici bir miktar topladı. Açıklamalara göre AXS yatırımcıları tarafından yaratılan önemli talep nedeniyle, DeFi tokenını bu indirimle elde etme fırsatı yalnızca bir süre devam edebilir.

Yaklaştığı iddia edilen kârlar göz önüne alındığında, potansiyel yatırımcıların aynı yolu izlemeleri ve portföylerine QUBE eklemeyi düşünebilecekleri ifade ediliyor. İddialara göre QUBE, gelişen yapay zeka sektörüne bağlı olarak, yatırım portföylerine istikrar ve potansiyel büyüme getirerek ve piyasa oynaklığına karşı koruma sağlayarak değerli bir çeşitlendirme varlığı olabilir.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity başlangıçta oyna-kazan (P2E) ve metaverse sektörlerindeki en önemli kripto paralardan biri olarak görülüyordu. Ancak Axie Infinity son zamanlarda eskisine kıyasla daha az ilgi görmektedir. Platformla aktif olarak etkileşime giren kullanıcı sayısı, daha önce övündüğü 2,3 milyon günlük kullanıcıya kıyasla büyük ölçüde azaldı.

İddilara göre Axie Infinity’nin popülaritesindeki düşüş, en azından kısmen, geçen yıl meydana gelen NFT piyasasındaki erimeye bağlanabilir. Bu dönemde, AXS tokenlerinin değeri rekor seviyelere düşerek hem yatırımcılar hem de oyuncular için önemli kayıplara neden oldu. Bu gerileme, platformun sürdürülebilirliğine ve gelir potansiyeline olan güveni sarstı.

Sonuç olarak, birçok yatırımcı ve oyuncu artık muazzam gelir potansiyeli ve istikrar sunan alternatif protokoller arıyor. Axie Infinity’nin ilk kazançlarıyla eşleşebilecek veya onları aşabilecek fırsatlar arayarak diğer yolları araştırıyorlar.

Sonuç

İddialara göre yatırımcılar yeni fırsatlar aradıkça, AXS’in düşüşü InQubeta’nın blok zinciri sektöründeki yerini alması için kapıyı açtı. Axie Infinity eski ihtişamını yeniden kazanmak için mücadele ederken, iddialara göre InQubeta’nın kripto ICO’su AXS yatırımcılarını kendine çekti ve heyecan verici yapay zeka alanında önemli kazançlar ve uzun vadeli karlılık potansiyeli vaat etti. Ekibin iddialı açıklamalarına göre InQubeta’nın yükselişi, servetlerin hızla değişebileceğini ve yatırımcıların uyum sağlamaları, fırsatları yakalamaları ve kripto para sahnesinin ön saflarında kalmaları gerektiğini hatırlatıyor.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.