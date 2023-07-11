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MiCA ile kripto para alanındaki regülasyon eksikliğini belli ölçüde kapatan AB şimdi metaverse alanına odaklanıyor. 2021 sonundaki kadar popüler olmasa da metaverse anlatısı halen talep görüyor. Daha da önemlisi bu alandaki büyük projelerin çoğu blockchain ve kriptoyla bağlantılı.

AB ve Metaverse

Sanal dünyaların 2030 yılına kadar küresel olarak 800 milyar avro (880 milyar dolar) değerinde olabileceğini söyleyen AB yönetimi, muhtemelen blockchain ve kripto para birimine dayalı olarak, Avrupa’yı rekabetin içinde tutmaya çalışacak. Komisyonun bilim finansman programı Horizon Europe kapsamında kurulacak yeni bir sanal dünyalar ortaklığı için komisyon yetkilisi şunları söyledi;

“200 milyon avro civarında bir meblağın kullanılabileceğini düşünebilirsiniz”.

AB bölgesel fonları aracılığıyla da bu alanda yatırımlar yapabilir. Siyasi ilgi yüksek. Mart ayında AB’nin 27 üye ülkesinin liderleri “Web 4.0’ı, yapay zeka (AI), kuantum hesaplama ve 6G internet ağlarının yanı sıra bloğun rekabetçi kalmak için ihtiyaç duyduğu teknolojilerin bir listesine dahil etti.

Metaverse Düzenlemesi

Komisyon yeni yasalar önermiyor ve internetin yeni nesli olarak gördüğü bu alanın finansmanı konusunda muğlak ifadeler kullanıyor, ancak politikacılar bloğun ekonomik ve etik açıdan önemli gördükleri bir teknolojiden en iyi şekilde yararlanmasını istiyor. AB yasa koyucusu Axel Voss’a göre metaverse, avatarlara kendi yasal statülerini vermek, telif hakkı ve patentleri korumak ve sanal suçlarla başa çıkmak gibi bir dizi yasal sorunu da beraberinde getiriyor.

AB şimdi bu alandaki fırsatları değerlendirirken Web2.0’da bile mücadele etmekte zorlandığı konularda hazırlık yapmak zorunda. Asya’da metaverse için dijital polislerin eğitilmesi dahil birçok konu tartışılıyor. Benzer adımların Avrupa Birliği tarafından da atılması muhtemel. Kripto paralarla dolaylı olarak bağlantılı olan Metaverse’ün büyümesi kripto yatırımcısının da yüzünü güldürebilir. NFT’lerden ayrılması pek mümkün olmayan Metaverse bu kanaldan kripto paralarla bağını da güçlendirecek. Meta yakın zamanda desteğini askıya alana kadar platformda uzun süre NFT denemeleri yaptı.

Diğer taraftan artırılmış gerçeklik alanında büyük bir ilerleme görmeden gerçek, ilgi çekici metaverse ortamları oluşturma fikri aşırı iyimser görünüyor.