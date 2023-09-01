Green Bay, Wisconsin polisi, yerel vatandaşların 2020’den bu yana kripto para dolandırıcılığına çeyrek milyon dolardan fazla para kaybettiğini bildirdi. Kripto endüstrisi daha geniş çapta benimsenmesi için mücadele ederken ve kara para aklama ve diğer suiistimaller için yaygın bir araç olarak kripto etrafındaki damgayı atmaya çalışırken, orta büyüklükteki bir ABD şehrinde vatandaşların kayıplarının büyüklüğü yardımcı olacak gibi görünmüyor.

Kripto Para Dolandırıcılığı

WBAY News’in Çarşamba günü bildirdiği üzere, Green Bay polisi 2023 yılında şu ana kadar toplam 195.200 dolarlık bir kayıp olduğunu gösteren verileri yayınladı. Bu rakam, rakamların mevcut olduğu diğer tüm yıllardan daha yüksek ve bu sadece vatandaşların bildirdiği hırsızlık. Yerel haberde, 2020’den bu yana Green Bay polisinin en az 28 kripto hırsızlığı raporu aldığı belirtildi. Çalınan toplam miktar ise 273.893 dolar.

WBAY’in haberine göre, dolandırıcıların en yaygın yöntemlerinden biri, vatandaşlara teknik bir sorunla ya da bir paketin teslimiyle bağlantılı olarak bir tür borç ya da ücrete maruz kaldıklarını söylemek.

Kötü niyetli kişiler daha sonra kurbanlara ücreti ödemek için kripto para göndermelerini ya da paralarını kriptoya çevirip ödeme yapmalarını söylüyor. Bazı durumlarda, telefonda kalmayı ve zor kazanılan paralarından ayrılma süreci boyunca farkında olmayan kurbanlarla konuşmayı teklif ediyorlar.

Green Bay Polis Şefi Jeff Brester, yasal şirketlerin ve devlet kurumlarının vatandaşlardan asla kripto ile ödeme yapmalarını istemeyeceğini söyledi. Kötü niyetli dolandırıcıların talep ettikleri parayı aldıktan sonra, parayı geri almanın neredeyse imkansız olduğu vurgulandı. Dolandırıcılar genellikle yabancı sınır bölgelerinde bulunuyor ve gerçek kimlikleri bilinmiyor.

Kripto ile Ödeme Talepleri Hakkında Uyardı

Green Bay kolluk kuvvetlerinin açıkladığı rakamlar, çevrimiçi ve kripto dolandırıcılığını engellemeye yönelik mevcut politikaların yetersizliğine dair ironik bir yorum gibi gelebilir. Orta Batı kenti polisinin tespit ettiği suç türü çok yaygın. Aslında Green Bay polisinin duyurusu, Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) aynı suç yöntemiyle ilgili sert bir uyarı yayınlamasından sadece iki gün sonra geldi.

FTC’nin tavsiyesinde tüketicilere hatırlattığı gibi, “yalnızca dolandırıcılar kripto para birimiyle ödeme talep eder.” İşte suç teşkil eden bir girişimin kesin bir işareti. İnsanlar bir iş başvurusunun parçası olarak asla kripto para cinsinden bir ücret ödememeli. Ya da bir tanışma sitesindeki bir yabancının kendilerine bahsettiği bir platforma asla para yatırmamalıdırlar.