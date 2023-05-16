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Kripto para sektörü şu an meme token furyasını yaşıyor ve PEPE, LADYS veya BOB gibi meme tokenlar ciddi bir popülerlik kazandı. Buna rağmen sektörde kısa süre önce en popüler olan furya, kesinlikle metaverse ve yapay zeka tokenları olarak biliniyor. ChatGPT ile gelen ancak kısa süren yapay zeka furyası öncesinde uzunca bir süre sektörde kalan metaverse tokenlarının popülerliği, şimdi yeniden başlayabilir.

Apple, Metaverse Dünyasını Canlandırabilir

Apple, kripto para sektörü ile çok anılsa da sektöre direkt bir giriş yapmadı ve bu aslında hala birçok yatırımcının sıradaki boğa sezonunda beklediği bir gelişme. Buna rağmen Apple’ın yeni geliştirdiği bir ürün, dolaylı yoldan kripto para seköründe işleri değiştirebilir. Apple, uzunca bir süreden beri beklenen artırılmış gerçeklik odaklı cihazını, önümüzdeki haftalarda resmen piyasaya sürebilir. Birçok uzman isim ise bunun metaverse endüstrisine yeni bir soluk kazandıracağını düşünüyor.

Decentraland ve Sandbox gibi önde gelen metaverse projelerinin tokenları Ocak ayında ciddi bir fiyat yükselişi yaşadı ve bunun temel sebebi de aslında Apple’ın artırılmış gerçeklik endüstrisine girdiğinin duyulması olmuştu. Ünlü bağımsız geliştirici Udi Wertheimer da aslında buna değindi ve önemli bir tweet attı.

Udi, sert bir şekilde “influencer coin” yani ünlü isimlerin tanıtımını yaptığı coinleri alan yatırımcıları eleştirdikten sonra, Apple’ın 3 hafta içerisinde gelecek olan artırılmış gerçeklik ürününe dikkat çekti. Bu sayede metaverse odaklı projelerin ciddi bir yükseliş yakalayacağını hatırlatan Udi, haklılık payına sahip olabilir.

Apple, Her Şeyi Değiştirebilir

Önde gelen analistlerden Josh Gilbert de yeni ürünün bütün piyasayı kasıp kavuracağını belirterek, Apple’ın genellikle yüksek kaliteli ürünleri piyasaya sürdüğünün unutulmaması gerektiğini ifade etti. Gilbert, şunu vurguladı:

“Apple yaptığında genellikle doğru yapar.”

Metaverse dünyasında hala çok erken aşamalardayız ve gelişmiş teknolojiler ile bir zamanlar çok yavan gelen bu dünya tamamen değişebilir. Özellikle bütün dünyanın sanala yöneldiği şu günlerde Apple’ın ürünü belki de büyük bir trend değişiminin kapılarını aralayabilir. Bu esnada metaverse odaklı projelere yatırım yapmak ise yine her zamanki gibi riskli olacaktır.