Kripto para sektörü son dönemde çok fazla saldırı ve hack ile anılırken bunların bazılarında faillerin belli olduğunun açıklanması iç ferahlatmış olabilir.

Alphapo Saldırısını Lazarus Yaptı

Kuzey Kore’ye bağlı çalışan dünyaca ünlü hacker grubu Lazarus, iddiaların karşısındaki isim oldu. Aktarılan son dakika bilgilerine göre Alphapo isimli platformun hacklenmesinin arkasında Lazarus ekibi yer alıyor. Özellikle kumar ve e-ticaret platformları ile ilişkili olan Alphapo’nun hacklesnmesi ile ilgili soruşturmayı ise ZachXBT yürütmüş gibi gözüküyor.

Ünlü kripto para dedektifi ZachXBT, 22 Temmuz tarihinde başlayan ve toplam 60 milyon dolarlık zarara yol açan saldırıyı değerlendirdi. Söz konusu platformun Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) ve Tron (TRX) cüzdanları hacklenerek milyonlarca dolar saniyeler içerisinde çekildi.

Alphapo’nun sıcak cüzdanlarından ne kadar fon çekildiği henüz bilinmiyor olsa da bu saldırının Lazarus ile ilgili olduğu, bağlantılı cüzdanlardan kanıtlanmış oldu. İlk 30 milyon dolarlık saldırının üstünden bu haftanın başlarında ikinci bir saldırı daha yaşandı ve toplam miktar böylece 60 milyon doları gördü. ZachXBT, Lazarus’un genellikle on-chain olarak çok belirli bir iz bıraktığını belirterek bunun kesinlikle Lazarus ile ilgili olduğunu vurguladı.

Lazarus, Kripto Para Sektöründe Terör Estirdi

Lazarus grubu birçok kripto para borsasının ve kurumunun korkulu rüyası. Kuzey Kore merkezli bu grup, Elliptic tarafından aktarılan bilgilere göre 2 milyar doların üzerinde fon çalmış olabilir. Lazarus’un sadece geçen Haziran yındaki Atomic Wallet saldırısından bile 100 milyon dolar elde ettiği tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra 190 milyon dolarlık Nomad köprüsü saldırısı ve 100 milyon dolarlık Harmony köprüsü saldırısında da Lazarus izlerine rastlandı.

Kuzey Koreli gruba karşı önlemler artsa da kripto para sektöründe her zaman açıklar olacağı biliniyor. Bunun yanı sıra bazı kripto para platformlarının Lazarus izlenimi vererek içeriden kendilerine saldırı yaparak iflasın eşiğinde hiçbir sorumluluk olmadan bu durumdan sıyrılmak isteyebileceği de biliniyor. Bilinen tek bir şey varsa bu da kripto para sektörü büyüdükçe saldırıların da büyüyeceği olacaktır ve Lazarus bu kapsamda çok kritik.