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Kripto para piyasaları birçok yeniliği beraberinde getirdi ve bu yeniliklerin tamamı insanların lehine değildi. Dolandırıcılar için de işler kripto sayesinde kolaylaştı. İzlerini kolayca kaybettirebiliyor ve daha inandırıcı senaryolar kurgulayabiliyorlar. Binance bu konuda önemli bir uyarı yayınlandı. Peki bu uyarıları neden yaptı? İşte detaylar.

Binance Kırmızı Alarm

BNB Chain topluluğu diğer ağlardaki yatırımcılara nispeten daha fazla dolandırıcılık girişimiyle karşı karşıya kalıyor. Ağda token ihracının kolaylığı, işlem ücretlerinin düşük olması ve daha birçok sebep dolandırıcılar için BNB Chain’i cazip hale getiriyor. Bu doğrultuda BNB Chain ekibi düzenli olarak ağdaki şüpheli protokolleri tarayarak bunlarla ilgili raporlar yayınlıyor. Son haftalık raporda tam 346 farklı dApp ve sahte token konusunda uyarı yapıldı.

Kırmızı Alarm listesi, BNB Chain’de rug pulls veya dolandırıcılık içerebilen ve önemli risk seviyeleri atanan yüksek riskli dApp’leri göstermektedir. Genellikle, bu riskli dApp’lerin sözleşmeleri, reklamı yapılan işlevleriyle uyumlu değildir ve kullanıcıları para kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakır. DappBay, Kırmızı Alarm listesini her Cuma yeni yüksek riskli projeleri ve merkezi olmayan uygulamaları içerecek şekilde güncellemektedir. Son listede RCG Platform, Airdrops NInja, WiFi Cash, BNB AI Miner, Appleac, Music-AI, Minereum, Vela Exchange ve daha fazla uygulama yer alıyor.

Kripto Dolandırıcılarına Dikkat

İşaretlenen akıllı sözleşmeleri incelediğimizde birkaç grup yöntem dikkat çekiyor. Örneğin Ethereum veya Bitcoin ismiyle oluşturulan sahte tokenler insanlara gerçekten BTC ve ETH alıyor hissi verilmek için kurgulanmış. Bunun dışında içinde GPT ve AI geçen çok fazla tokenin de olduğunu görüyoruz. Bu gayet beklenen bir şey çünkü hype bir kategoride sahte tokenler hızla dolaşıma girer. Peki başka ne gibi yöntemler deneniyor? Popüler uygulamaların ismiyle sahte tokenler üretiliyor. Örneğin Binance Pay Token vesair gibi alternatifleri son listede rahatlıkla görebilirsiniz.

Space ID, T, Tron, True USD ve daha onlarca popüler altcoin için sahte tokenler de üretilmiş. Eğer merkezi olmayan platformları kullanıyorsanız mutlaka cüzdanınıza gelen, eklediğiniz tokenlerin akıllı sözleşme adreslerini kontrol edin.