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  •   12,8 Milyar Dolarlık Hırsızlık! Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat!

12,8 Milyar Dolarlık Hırsızlık! Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat!

Milyarlarca dolar buhar oldu. Yatırımcıların bu tarz sistemlere karşı son derece dikkatli olması gerekiyor.
21:00
17 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para endüstrisi büyüdükçe, kötü niyetli kişiler ve grupların iştahı da artıyor. En büyük kripto para dolandırıcılıklarından biriyle ilgili süreç devam ediyor. Tam 12,8 milyar dolardan bahsediliyor. Kripto para piyasaları için son 2 ay oldukça şok edici şeyler yaşanıyor. İşte detaylar.

Kripto Para Dolandırıcılığı

Hindistan merkezli bir haber platformu Onmanorama’nın bildirdiğine göre, GainBitcoin adlı ayrıntılı piramit şemasında, kurbanlar toplam 1 trilyon Hint rupisini kaybettiler, bu da 12,8 milyar dolardan fazlaya denk geliyor. Tipik bir piramit şemasında, dolandırıcılığın düzenleyicisi Amit Bhardwaj, ‘Yedi Yıldız’ın yardımıyla çalıştı. Grup, kurbanlarına çok seviyeli pazarlama programları aracılığıyla 18 ay boyunca Bitcoin mevduatlarında %10 aylık getiri sözü verdi.

Bitcoin (BTC) sayısının sınırlı olduğunu ve bu nedenle garantinin geçerli olmadığını fark etmeden önce, birçok yatırımcı paralarını bu sisteme yatırdı. Bhardwaj’ın kendisinin 385.000 ila 600.000 Bitcoin arasında kar elde ettiği varsayılıyor ve Maharashtra eyaletinin başkenti Pune polisinin davaya dahil olan 60.000’den fazla kullanıcı kimliğini ve e-posta adresini takip ettiği bildiriliyor.

Bunun bir ponzi şeması olduğuna dair birçok uyarı zaten paylaşılmıştı. Amit Bhardwaj ve kardeşinin kripto para cüzdan bilgilerini paylaşmayan Ajay Bhardwaj baş şüpheli durumunda. Amit Bhardwaj bu yılın Ocak ayında ölmüştü.

Hindistan ve Kripto Paralar

Hindistan kripto para biriminin yasallığı üzerindeki tartışmalar devam ederken bu soruşturmaya yeterli özeni gösterememişti. Şimdiye kadar yürütülen soruşturmayla ilgili şikayet sahibi Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway ve diğerleri, ilgili birimlerin bu sürece göz yumduğunu böylece insanların sisteme kaydolarak para kaybetmeye devam ettiğini söylüyor.

Benzer ponziler için kripto paralara ihtiyaç yok. Ülkemizde yıllardır farkı organizasyonlar altında insanlar bu şemaların cazibesine kapılıp milyarlarca lirasını kaybetti. Ancak kripto paraların üstün teknolojisi çok daha inandırıcı hikayelerin oluşturulmasına olanak tanıyor. Madencilik veya kazançlı pozisyonlar açarak para kazandığını iddia eden bazı oluşumlar bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayan insanları dolandırıyor.

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