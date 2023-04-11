Bitcoin (BTC) fiyatının MicroStrategy'nin ortalama satın alım fiyatı olan 29 bin 803 doların üzerine çıkarak 30 bin 139 dolara yükselmesiyle şirket 2022'nin Hazirana yından beri ilk defa kâra geçti.

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Bitcoin (BTC) fiyatının MicroStrategy’nin ortalama satın alım fiyatı olan 29 bin 803 doların üzerine çıkarak 30 bin 139 dolara yükselmesiyle şirket 2022’nin Hazirana yından beri ilk defa kâra geçti. Güncel BTC fiyatıyla şirketin kârı yaklaşık 27.5 milyon dolar civarında.

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MicroStrategy‘nin BTC varlıkları, kripto para piyasasındaki son ralli sayesinde kağıt üzerinde şirketi kâra geçirdi. Kripto para borsası Binance’in sağladığı fiyat verilerine göre Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6,24 yükselişle 30 bin 91 dolardan işlem görüyor. En büyük kripto paranın değeri, yılın ilk gününden bu yana yüzde 82 oranında arttı ve son iki yılın en iyi üç aylık yükselişini yaptı.

Fiyattaki yükseliş Bitcoin’i MicroStrategy’nin ortalama satın alım fiyatı olan 29 bin 803 doların üzerine çıkmasını sağladı. Bu, şirketin kağıt üzerine kâra geçtiği anlamına geliyor. Üstelik bu kârlılık yalnızca birkaç yüz dolarlık yükseliş sayesinde oldu. Şirket çok fazla BTC’ye sahip olduğundan elindeki BTC’leri satması fiyatı önemli ölçüde aşağı çekme gücüne sahip. Bu da şu an için şirketin istese de elindeki tüm BTC’leri kâr alma amacıyla satamayacağı anlamına geliyor.

MicroStrategy, geçtiğimiz yılın Haziran ayından beri Bitcoin varlıklarında zarardaydı. O dönemde, kripto kredi şirketi Celsius’un çöküşü ve kripto hedge fonu Three Arrows Capital’in iflası piyasaları daha da aşağı çekti. Bu süre zarfında ABD Merkez Bankası (Fed) da yükselen enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımına gitmesi piyasayı daha da baskıladı.

Yaklaşık 140 Bin BTC Tutuyor

MicroStrategy, sın BTC alımları ile ortalama satın alım fiyatını düşürdü. Şirket, 6 bin 455 BTC satın aldığını bildirdiği 27 Mart tarihli bir duyurunun ardından 5 Nisan’da bin 45 BTC’lik ek bir alım daha yaptığını açıkladı.

Veriler, MicroStrategy ve iştiraklerinin şu anda 4.17 milyar dolar toplam satın alım maliyeti ile yaklaşık 140 bin BTC tuttuğunu gösteriyor. Öte yandan şirketin hisseleri yılın başından bu yana yüzde 114 artarak BTC’den daha iyi performans gösterdi.