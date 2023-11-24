Yüzde 9,77’ye Kadar Geriledi ve Kripto Paralar İçin Alarmlar Çalıyor

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada yeniden 37.500 doların üzerinde kalıcılık elde etmeye çalışıyor. Ancak hacim zayıf. Pazartesi gününe kadar ABD tatili nedeniyle kriptodaki hacim zayıf kalmaya devam edebilir. Eğer boğalar bunu fırsata çevirirse önümüzdeki saatlerde sürpriz biçimde 38.000 dolar direnci aşılacaktır.

Bitcoin Yükseliş Sinyali

GBTC negatif primi uzun bir aranın ardından -9,77% seviyesine kadar geriledi. Tek haneye düşen negatif prim artan GBTC talebinin sonucudur. Peki talep neden artıyor? Elbette ETF onayıyla birlikte negatif primin sıfırlanacağına inanan yatırımcıların motivasyonuyla. GBTC bir tröst ve eğer SEC onun ETF’e dönüşümüne izin verirse yatırımcılar negatif primden kurtulacak ve onaylandığı an yüzde 10’a yakın kazanç elde etmiş olacak.

Kripto paraların tümü için yükseliş alarmını çalan GBTC negatif primi ilerleyen haftalarda çok daha büyük hareketleri tetikleyebilir. Örneğin bunun pozitife geçmesi ve kurumsal girişlerin güçlenerek devamı halinde yatırımcıların risk iştahı daha da artacak. Finalde ETF onayıyla trilyon dolarlık varlık yöneticilerinin BTC stoklamaya başladığını göreceğiz. Bu da milyarlarca dolarlık arzın borsalardan çıkıp Coinbase saklama cüzdanlarına (ihraççılar saklama hizmeti için onunla anlaşıyor) gidecek.

Arzın kıt olduğu yerde talep de (ETF motivasyonuyla) artarken göreceğimiz şey muhtemelen sürekli yükselen fiyat olacak.

Bitcoin Güncel Analiz

Günlük aktif adresler 18 Kasım’da 900 binin altına düştükten sonra 20 Kasım günü 1 milyonu aştı. Volatiliteyi sezen yatırımcılar harekete geçti ve ertesi gün olanları zaten biliyoruz. Binance uzlaşısı söylenti olmaktan çıkıp kesinleşince bu hareketliliğin nedeni de netleşmiş oldu.

Son 30 günlük dönemde varlıklarını en fazla artıran grup 0.001 – 0.01 BTC arasında tutanlar oldu. %5,88 büyüme gösterdiler. 10k – 100k BTC tutanlar adreslerinse %1’e yakın düşüş yaşadığını gördük. Küçük yatırımcılar birikim eğilimindeyken bu süreci bazı büyük yatırımcılar kar alma fırsatı olarak gördü.

Binance uzlaşı duyurusu gelirken transferlerin arttığını görmüştük borsalara net girişler de aynı dönemde artmış. Riski azalmak isteyen yatırımcılar bir miktar satışa yönelse de dün borsalardan 5000 bine yakın net BTC çıkışı oldu. Bu rakam 3 Kasım’daki çıkışın ardından aylık büyük ikinci çıkış bu yüzden iyimserliğe yorulabilir.