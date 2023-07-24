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  •   Yükselişleri ile Piyasaya Damgasını Vurmuştu: XRP’de Trend Tersine mi Dönüyor?

Yükselişleri ile Piyasaya Damgasını Vurmuştu: XRP’de Trend Tersine mi Dönüyor?

Özet

  • Temmuz ayının ortalarından bu yana yükselişleri ile piyasaya damgasını vuran XRP, haftaya düşüş ile başladı.
  • Son 24 saatte yüzde 6'ya yakın bir değer kaybı kaydeden XRP, 0,7 dolar fiyat seviyelerine geriledi.
  • Dijital varlık yatırım ürünlerindeki haftalık fon giriş ve çıkışlarına ilişkin verileri paylaştığı raporunda XRP'ye de yer veren CoinShares, XRP'nin yatırımcılar arasında giderek daha çok güven kazandığını öne sürdü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
21:50
24 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Ripple davasında ABD’li Yargıcın Ripple şirketinin XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar vermesiyle birlikte haftalarca güçlü bir yükseliş yaşayan XRP, kripto para piyasasının yeniden düşüş eğilimi göstermesiyle birlikte yeni haftaya düşüş ile başladı. XRP, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortlama %6’lık bir değer kaybı kaydederek 0,7 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

XRP, 0,7 Dolar Seviyelerine Geriledi

13 Temmuz’da Ripple davasında çıkan XRP kararı, başta XRP olmak üzere kripto para piyasasının güçlü bir yükseliş başlatmasına neden oldu. Ancak mahkemenin XRP kararı kripto para piyasasının yükseliş yönlü bir ivme yakalamasına neden olsa da lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 31.500 dolar seviyelerine ulaşmasının hemen ardından yeniden düşüşe geçti ve son haftalarda kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 30.000 doların altına geriledi.

Kripto endüstrisinin piyasa değerinde de son haftalarda kaydedilen bu değer kayıpları ile birlikte önemli bir düşüş görüldü. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre Temmuz ayının ortalarında 1,25 trilyon dolar seviyelerine kadar ulaşmasının ardından 1,17 trilyon dolara kadar geriledi.

Haftalarda CMC verilerine göre piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında yüzdelik olarak en çok yükselen kripto para birimleri arasına giren XRP, yeni haftanın ilk gününde yeniden düşüşe geçti ve 0,7 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

XRP’deki Yükseliş Devam Edecek mi?

Ripple davasında çıkan XRP kararından sonra haftalarda ardı ardına yüzdelik olarak en çok yükselen kripto para birimleri arasına giren XRP, lider kripto para birimi Bitcoin’in ve kripto para piyasasının yeni haftanın ilk gününe düşüş ile başlaması ile birlikte yeniden düşüşe geçti. XRP, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %6’lık bir değer kaybı kaydederek 0,7 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ayrıca XRP, CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasında yer aldı.

Öte yandan dijital varlık yöneticisi CoinShares, dijital varlık yatırım ürünlerindeki haftalık fon giriş ve çıkışlarına ilişkin güncel verileri paylaştığı haftalık raporunda XRP’ye de yer verdi. CoinShares, raporunda XRP’nin giderek yatırımcılar tarafından son dönemlerde daha çok güven kazandığını belirtti ve güncel verileri paylaştı. Raporda paylaşılan verilere göre XRP odaklı yatırım ürünlerinde son 11 haftalık zaman dilimi içerisinde toplamda 6,8 milyon dolarlık fon girişi kaydedildi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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