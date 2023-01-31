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Morgan Creek kurucusu ve CIO’su Mark Yusko, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) 2024’deki blok ödülü yarılanmasına (halving) hazırlanırken düşüş trendini değiştirmenin ortasında olabileceğini iddia etti.

Trendin Yarılanma Öncesinde Değişmesini Bekliyor

Crypto Banter’e röportaj veren Mark Yusko, Bitcoin’in 18 bin dolar seviyesini geri kazanmayı başardıktan sonra yatay bir akümülasyon aşamasında olabileceğini belirtti. Ayrıca BTC‘nin yarılanma döngüsüne bağlı olarak yeni bir boğa piyasasına doğru yaklaştığının altını çizerek şunları söyledi:

18 bin dolardan 15 bin dolara düştük ve ardından 18 bin dolara geri çıktık. Mükemmel bir fincan ve kulp modeli oluşturduk, ancak dört yıllık döngünün temelinde bahar aylarında yatay hareket beklenilir. Buradaki kilit nokta bahar aylarının durağan geçmesi ama çok fazla volatilite olması. Yaz ayları ki bence Nisan-Mayıs aylarında başlayacak, genellikle yarılanmadan dokuz ay önce işler eğlenceli hale gelecek.

Bitcoin madencilerine çıkardıkları blok başına verilen ödül miktarının yüzde 50 oranında düşüren blok ödülü yarılanmasının 2024’ün Mart ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Hedge fonu emektarı, bu olayın en büyük kripto paranın fiyatını artırmayı garanti ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Gerçek şu ki, Bitcoin çok mükemmel bir şekilde tasarlandı. Düşündüğünüzde gerçekten şaşırtıcı. Bu yüzden Satoshi Nakamoto’nun tek bir kişi olmadığından eminim çünkü tek bir kişinin bu kadar zeki olabileceğini sanmıyorum. Sadece yarılanmayı düşünün. Yarılanma fiyatın artmasını garanti etmektedir.

“Dünyanın En Güçlü Süper Bilgisayarı”

Yusko ayrıca Bitcoin’in neden bir yatırımcının yapabileceği en önemli yatırımlardan biri olduğunu düşündüğüne de açıklık getirerek “Emin olduğum bir şey var ki o da Blockchain teknolojisinin 1950’lerden beri süregelen bilgi işlem gücünün evrimi olduğu. Güvenin yerine gerçeği koyacağız ve Blockchain‘ler her şeyi yönetecek. Bundan eminim ve Bitcoin Blockchain’i dünyanın en güçlü süper bilgisayarı. Dünyadaki en güçlü bilgi işlem ağı ve CERN’in süper bilgisayarından bin 500 kat daha güçlü. Bu ağın bir parçasına sahip olmak, bu dünyada yapabileceğiniz en önemli şeydir.” dedi.