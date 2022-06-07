Kripto para piyasasındaki volatilitenin artış göstermesi ile birlikte son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 218 milyon dolarlık short ve long pozisyon tasfiye oldu.

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Bloomberg, SEC’nin menkul kıymet niteliğine sahip olup olmadığını araştırmak amacıyla BNB’yi inceleme altına aldığını bildirmesi ile birlikte kripto para piyasası, dün akşam saatlerinde yeniden düşüşe geçti. Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde kaydettiği düşüş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 30.000 doların altına geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son düşüşlerin ardından 1.750 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 1,26 trilyon dolara geriledi. Ayrıca Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 218 milyon dolarlık short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde kaydetmeye başladığı düşüş yönlü fiyat hareketleri ile 29.500 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, SEC’nin BNB’yi inceleme altına aldığı haberlerinin de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydettiği düşüş yönlü fiyat hareketlerinin ardından 1.750 dolar seviyelerinden işlem görmeye başlarken, BNB de %10’a yakın bir değer kaybı kaydetti ve 282 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri de 1,26 trilyon dolara geriledi.

Yüksek Volatilitenin Bilançosu

Kripto para piyasasındaki yüksek volatilite de hafta başından bu yana önemli ölçüde artış gösterdi. Piyasada çok sayıda kripto para birimi, çift haneli değer kayıpları kaydetmeye başladı. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 218 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Gerçekleşen toplam likidasyonda ortalama 75.000 tüccarın pozisyonu tasfiye olurken, aynı zamanda tasfiye edilen pozisyonların büyük bir bölümü Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) pozisyonları oldu.