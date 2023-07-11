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Bitcoin ağı üzerinde inscribing adı verilen bir işlemle NFT üretme yöntemi olan Bitcoin Ordinals’deki aktivite, BRC-69 token standartının piyasaya sürülmesinin ardından sert şekilde arttı.

Bitcoin Ordinals Aktivitesinde Yüzde 250’lik Artış

Ordinals launchpad’i Luminex‘in 3 Temmuz’da Bitcoin Request for Comment (BRC)-69 token standartını açıklamasından bu yana Ordinals’deki aktivite yüzde 250’nin üzerinde arttı. Bu artış BRC-20 standartının değiştirilmiş versiyonunun Ordinals için yazıt maliyetlerini yüzde 90’ın üzerinde azaltarak piyasaya sürülmesiyle elde edildi.

Luminex attığı bir Tweet dizisinde “BRC-69 ile Ordinals koleksiyonları için işlem ücretleri yüzde 90’ın üzerinde azaltılabiliyor. Bu düşüş 4 aşamalı bir süreçle sağlanıyor; (1) özelliklerin yazımı, (2) koleksiyonun dağıtımı, (3) koleksiyonun derlenmesi ve (4) varlıkların basımı. BRC-69 token standartının ortaya koyduğu kullanılabilirlik basitliğinde yatıyor. Ordinals yazıtı sahiplerinin tam bir görüntü yerine yalnızca tek bir metin satırı yazması gerekiyor. Bu metin, özyinelemeli yazıtlar sayesinde, nihai görüntünün yalnızca zincir üzerindeki kaynaklar kullanılarak tüm sıralı ön uçlarda otomatik olarak oluşturulmasını sağlıyor.” notunu düştü.

Blockchain analiz şirketi Glassnode tarafından takip edilen verilere göre, 10 Temmuz’da oluşturulan yazıların sayısı 350 binin üzerine çıktı. Bu şimdiye kadar BRC-69 standartının vaadini yerine getirdiğini gösteriyor.

Kripto veri platformu Dune Analytics‘in takip ettiği verilere göre, yeni yazıtların sayısı hızla artarken, yazılar için günlük zaman diliminde ödenen işlem ücretleri durağan kalmaya devam ediyor.

Bitcoin Ordinals Hype’ı

Ordinals ilk olarak Ocak ayında yayına alındı ve NFT ile akıllı sözleşmeler anlatısını Bitcoin Blockchain’ine getirirken, yatırımcıların Bitcoin Layer 2 Stacks Network’ün yerel token’i STX gibi token’lere olan ilgisini artırdı.

Glassnode’a göre, Ordinals hype’ı iki dalgaya ayrılabilir. Buna göre hype’ın ilk dalgası ilki Şubat ayının başı ile Nisan ayının sonunda vurdu. Görüntü tabanlı yazıtlar ilk dalgaya öncülük ederken, yüksek ücretli metin tabanlı yazıtlar Mayıs ayında başlayan ikinci dalgaya öncülük ettiler.