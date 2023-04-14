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Kripto para yatırımcıları 2021 yılındaki ETF onayının ardından BTC fiyatının ATH seviyesine koştuğunu gördü. Henüz spot ETF onayı alamadık ancak GBTC için hukuki mücadele devam ediyor. Fakat vadeli ve kaldıraçlı ETF onayları için mücadele devam ediyor. Bu ilk kaldıraçlı ETF onayını almak isteyen milyar dolarlık bir şirket başvuruda bulundu.

Kaldıraçlı Bitcoin (BTC) ETF

Direxion, Pazartesi günü, S&P CME Bitcoin Vadeli İşlemler Endeksi’nin performansını izleyen Direxion Daily Bitcoin Strategy Bull 2X Shares ETF için başvuruda bulundu. Bu başvuru, Cuma günü Direxion’un önerdiği fonla benzer türde getiriler hedefleyen ProShares UltraBitcoin Strategy ETF için yapılan ProShares başvurusunu takip etti. Ve her ikisi de Volatility Shares’in Mart ayı sonunda her gün bir Bitcoin vadeli işlem endeksinin iki katı performans sağlayacak bir ürün başlatma dilekçesinin hemen ardından geldi.

Strategas’ta ETF stratejisti olan Todd Sohn şunları söyledi;

“Bu ilk başvuru kapıları yeniden açtı. Bu öylesine potansiyel olarak kazançlı bir kategori ki (bir başvurunun ilk kokusu ve belki de onayı (büyük bir olasılıkla) herkes buna dahil olmak istiyor.”

Direxion milyar dolarlık bir şirket ve daha da büyümesinin yolu Bitcoin ETF onayından geçiyor olabilir. Milyar dolarlık şirketler Bitcoin yeniden boğa sezonuna girdiğinde kurumsal talebin patlamasını bekliyor. Trilyonlarca dolarlık devlerin Bitcoin yatırımını kendi ETF’leri üzerinden yapmasının hayalini kuran şirketler SEC’in kapısını aşındırıyor. Günlük 1 milyar dolarlık ETF hacminin sadece binde biri bile yönetim ücreti olarak talep edilse şirketler yıllık bazda devasa kazançlar elde edebilir.

Kripto Paraların Geleceği

Kripto paralar geçen yılın ardından bir geri dönüş gerçekleştirdi ve Bitcoin 2023’ün başında 16.600 dolar civarındayken bu hafta neredeyse iki katına çıkarak 30.000 doları aştı. Bu göz alıcı yükseliş diğer risk piyasalarında da yaşanıyor. Faiz indirimlerinin Eylül ayı gibi başlayacağına dair yeniden artan iyimserli özellikle kripto paralar için yatırımcıların ana motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.

ETF Think Tank’ten Cinthia Murphy şunları söyledi;

“Bu piyasa ortamına bağlı, yani bir varlık üzerinde kaldıraç oyunlarını piyasaya sürmek için en iyi zaman nedir? O varlığın yükselişte olduğu zamandır. Bitcoin uzun bir süre gözden düştükten sonra 2023’te keskin bir yükselişle güçlü bir dönem geçiriyor, bu nedenle kaldıraçlı erişim sunmak isteyen sağlayıcıların bunu şimdi yapmayı düşünmesi mantıklı.”

Peki kaldıraçlı ETF’ler için acele eden şirketler bize ne anlatmalı? Anlaşılan o ki piyasalarda yükseliş bekleyen sadece kripto para boğaları değil.