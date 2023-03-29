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Yatırımcılar Çılgına Dönecek! Dünyayı Kasıp Kavuran ChatGPT Bitcoin İçin Son Tahminini Yaptı! UÇACAK!

Dünyayı avcunun içine alan AI uygulaması ChatGPT Bitcoin hakkında son tahminini yaptı. Yaptığı bu tahmin yatırımcıyı heyecanlandıracak cinsten.
21:30
29 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Risk sermayedarı ve kripto para alım satım platformu Coinbase’in eski CTO’su Balaji Srinivasan, Bitcoin’in (BTC) önümüzdeki üç ay içinde 1 milyon dolar fiyatına ulaşabileceğine dair şok edici bir iddiada bulunduktan sonra, kripto topluluğundaki pek çok kişi, tahmininin gerçekten gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini merak etmeye başladı.

Tahminler kitlesel olarak devam ederken, bazı analistler öneriler için OpenAI’nin metin tabanlı yapay zeka (AI) platformu ChatGPT’ye yöneldi, bu nedenle yapay zeka uygulamasına tahmin yapması konusunda bir şans verildi ve sonuçlar, bazı kişiler tarafından lanse edilen 1 milyon dolardan uzak olsa da, gerçekten de yükseliş gösterdi.

300.000 Dolar Mümkün Mü?

Bitcoin fiyat incelemesi adına uygualamaya 2024-2030 dönem aralığında bulunan her yıl için varsayımsal ortalama Bitcoin tahminleri sunması istendiğinde, ChatGPT yalnızca bir AI dil modeli olduğu ve bu nedenle gelecekteki Bitcoin fiyatlarını kesinlik veya doğrulukla tahmin edemeyeceği konusunda uyardı, ancak sonuçta bazı ilginç yuvarlanmış rakamlar sunmayı başardı.

Yapay zeka aracı tarafından sağlanan rakamlara göre, Bitcoin’in 2024 yılında 150.000 dolar fiyatına ulaşması ve 29 Mart’ta yayınlanan sorguya göre 2030 yılında spekülatif olarak 300.000 dolar gibi çok cazip bir rakama ulaşana kadar her yıl yaklaşık 25.000 dolar eklemesi bekleniyor.

Bu öngörü gerçekten çok iyimser olsa da, başkaları ChatGPT’den daha da çarpıcı yükseliş yanıtları aldı. Özellikle, Priced in Bitcoin adlı Twitter kullanıcısı daha önce chatbottan alındığı bildirilen ve merkezi olmayan finansın (DeFi) kripto olan varlığın 2030 yılına kadar 1 milyon dolar fiyatla işlem gördüğünü gösteren son derece iyimser bir tahmin paylaşmıştı.

Hatırlatmak gerekirse, bu rakam Balaji Srinivasan tarafından çok daha uzun bir zaman ölçeğinde de olsa öngörülen rakamla aynı. Bununla birlikte daha sonra talep edilen cevaplar ve bir çok farklı yöntem aynı zamanda da çok sayıda istem kullanmasına rağmen ChatGPT’nin verdiği aynı yanıtı tekrarlayamadı.

Bitcoin Fiyat Analizi

Bu arada Bitcoin, yazım saatine göre son 24 saatte %5,11 ve önceki hafta boyunca %0,57 artışla 28.425 dolar fiyatından işlem görürken, aylık grafiğinde %20,75’lik bir kazanç elde etti ve ilk kripto para birimi 30.000 dolar seviyesine yaklaşarak güçlü bir satın alma hissiyatı kaydetti.

Bitcoin fiyatının geçtiğimiz hafta 27.000 doların altına düştüğü düşünülürse bu toparlama kripto para destekçilerinin giderek ne kadar baskınlaştığına işaret ediyor olabilir. 1 milyon dolar düşünüldüğünde çok ütopik bir fiyat olsa da geçmişte yaşanılan rallilerin ve büyüyen dünya ekonomisinin de etkisiyle bahsedilen değerlere ulaşabilir. Tabii bunu sadece zaman gösterebilir.

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