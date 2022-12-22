Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırım efsanesi Bill Miller, kripto para piyasasındaki son gelişmeleri göz önünde bulundurarak en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) mevcut durumunu iştah açıcı olarak nitelendirdi.

“Bitcoin’in Durumuna Şaşırıyorum”

Bill Miller, 22 Aralık’ta Barron’s’a verdiği röportajda, kripto para borsası FTX‘in çöküşünün bulaşıcılığı şekil almaya başlarken çoğu yatırımcının kripto para piyasasından uzak durmasıyla Bitcoin’in mevcut fiyat konsolidasyonunun aksine daha da düzeltmesini beklediğini söyledi. Ayrıca, Federal Reserv’in (Fed) para politikasında frene bamasının BTC’in gelecekte muhtemelen daha iyi performans göstereceği öngörüsünde bulundu:

FTX’in çöküşü göz önüne alındığında Bitcoin’in şu anki fiyatının yarısında olmamasına şaşırıyorum. İnsanlar bu piyasan kaçtı, bu yüzden hala 17 bin dolarda duruyor olması oldukça dikkat çekici. Ancak bir yandan enflasyon saldırılıyor ve reel faiz hızla artıyor. Fed daha kolay para politikasına dönmeye başlarsa veya başladığında, Bitcoin’in oldukça iyi performans göstermesini beklerdim.

Bu noktada Miller’ın varlığın uzun vadede beklentilere yanıt verdiğine inanan bir Bitcoin yatırımcısını olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu doğrultuda fon yöneticisi, BTC‘nin değerli metal altına benzer bir dijital değer deposu olarak ele alınması gerektiğine inanıyor.

Bitcoin ile kripto para şirketlerinin de ayrı tutulması gerektiğini belirten Miller, en büyük kripto paranın yıl boyunca satış baskısına rağmen önemli bir büyüme kaydettiğini vurguladı. Bu doğrultuda Miller, bir yatırımcının net servetinin en az yüzde 1’ini Bitcoin’e ayırmasını tavsiye etti:

Öncelikle, dijital altın gibi potansiyel bir değer deposu olarak gördüğüm Bitcoin ile girişim spekülasyonu kategorisinde bir araya getirilebilecek diğer tüm kripto paralar arasında ayrım yapmak istiyorum. Bunların çoğu, çoğu girişim yatırımı gibi başarısız olacak. Ancak net değerinizin en az yüzde 1’ini Bitcoin’e yatırmamanız gerektiğine dair iyi bir argüman duymadım. Herkes servetinin yüzde 1’ini kaybetmeyi göze alabilir.

Miller’ın Yatırım Portföyü

Miller’ın yatırım konusundaki becerisi, yönettiği portföyün 1991’den 2005’e kadar S&P 500 Endeksi’nin performansını arka arkaya geçmesiyle dikkat çekiyor. Yatırım efsanesinin portföyünde en büyük kripto para Bitcoin’in yanı sıra Amazon ve Silvergate Capital bulunuyor.