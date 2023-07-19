Kripto para sektörünün en dikkat çeken ve büyük topluluklarından birisine ev sahipliği yapan XRP, kesinlikle bunun etkilerini sosyal medya bazında görmeye devam ediyor. Ripple ve SEC davasında olumlu bir ön karar elde eden XRP bunun ekmeğini yemiş gibi gözükse de söz konusu olumlu etki hala tam olarak bitmedi. XRP fiyatı yükselip daha sonra düşüşe geçse de sosyal medyadaki bilinirlik ve hacim etkisi hala sürüyor ve artıyor. Önde gelen analiz platformlarından Kaiko da konu hakkında önemli bir bilgi yayınladı.

XRP, En Yüksek Hacimli Kripto Para Oldu

Kaiko tarafından yayınlanan bilgilere göre XRP en yüksek hacimli kripto para birimi olarak BTC’yi bile geçmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta gelen XRP mahkeme kararı sonrasında XRP’nin elde ettiği ticari hacmin bütün kripto para sektörünün ticari hacminin %21’ine denk geldiği görülüyor.

Kaiko tarafından aktarılan bilgilere göre XRP son zamanların en yüksek hacimli varlığı oldu. XRP’nin ticari hacmindeki bu yükseliş ise kesinlikle davadan gelen habere bağlanıyor. Buna ek olarak XRP’nin ticari hacminin 13 Temmuz tarihinde 10 milyar doları geçtiği görülüyor. Bu, davadan gelen olumlu kararın açıklandığı gün olmuştu. XRP bunun öncesinde ise 2,5 milyar dolar gibi çok daha düşük günlük ticari hacim seviyelerine ulaşabiliyordu.

XRP İçin Her Metrik Artıyor

XRP’nin etkileri ise sadece bununla sınırlı değil. Santiment tarafından aktarılan bilgilere göre XRP’nin sosyal medya etkisi 13 Temmuz tarihinden itibaren %87 gibi inanması güç bir artış yakaladı. Herkesin XRP konuştuğu o günlerde böyle bir hacim artışı gelmesi ise normal görülüyor. Bu aslında genel bir FOMO etkisine yol açtı ve XRP kısa sürede 0,91 dolara kadar iğne atmayı başardı. XRP ağındaki bu artış tabii ki XRP fiyatının ufak bir düzeltme yaşamasına kapı araladı ve 0,91 dolara yükselen XRP şimdilerde bunun bir nebze altından işlem görüyor. Mahkemenin nihai kararını açıklaması ile ise XRP’nin yeni destek noktasından daha büyük bir sıçrama yapması beklenebilir.