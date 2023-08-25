ABD SEC ile Ripple Labs davasında Yargıç Torres’in XRP‘nin bir menkul kıymet olmadığına dair özet kararının ardından, balinalar ve trader’lar XRP varlıklarını yukarı yönlü ivmeyi koruyamadığı için elden çıkarıyor. Şimdi de başka bir balina, fiyat destek seviyesinin yakınına düşerken 15 milyon dolardan fazla değere sahip 29 milyon XRP’yi bir kripto borsasına aktardı.

XRP Son Dakika Yorum

Whale Alert 25 Nisan’da yayınladığı bir yazıda, bir balinanın 15,13 dolar değerindeki 29.300.000 XRP’yi kripto borsası Bitstamp’a taşıdığını bildirdi. Daha fazla veri, balinanın birkaç saat önce Bitso’ya 14 milyon XRP aktardığı XRP varlıklarını potansiyel olarak elden çıkardığını da ortaya koydu.

Yargıç Torres’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun XRP token satışlarına yanıt olarak geçici bir temyiz başvurusunda bulunmasına izin vermesi büyük bir satışa neden oldu. XRP fiyatı 0,6 dolar ve 0,5 dolarlık iki kritik destek seviyesinin altına düştü. XRP fiyatı şu anda 0,5 dolar destek seviyesinden toparlanıyor ve trader’lar ve balinalar varlıklarını satmaya karar verirse büyük bir düşüş riski taşıyor.

Bu arada, davacı SEC ve davalılar Ripple Labs, CEO Brad Garlinghouse ve icra kurulu başkanı Chris Larsen mahkemeye 2024’ün ikinci çeyreğinde müsait olmadıklarını bildirdikleri için Ripple vs SEC davasının Nisan sonu veya Mayıs ortasında gerçekleşmesi muhtemel. XRP fiyatı tepki olarak toparlandı, ancak boğalar yukarı yönlü ivmeyi koruyamadı.

XRP Fiyatı Düşecek Mi?

Yapılan bir analize göre, düşüş mum fitili geçen hafta 0,42 dolara kadar uzandı. Beşinci en büyük kriptonun yükselen trend çizgisinden imrenilen 1 dolara doğru toparlanıp toparlanmayacağını ya da düşüşleri 0,42 dolara mı yoksa daha da kötüsü 0,3 dolara mı uzatacağını söylemek için henüz çok erken.

XRP, 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) (kırmızı), 100 günlük EMA (mavi) ve en önemlisi 200 günlük EMA (mor) dahil olmak üzere tüm önemli hareketli ortalamaların altında 0,5253 dolardan işlem görüyor. XRP fiyatı son 24 saatte %3’ten fazla düştü ve fiyat şu anda 0,51 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı 0,510 dolar ve 0,528 dolar oldu. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saat içinde azaldı.

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