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XRP’ye “Kimchi Premium” Dopingi! 2.5 Milyar Doları Aştı!

Özet

  • Güney Kore merkezli kripto para borsası UpBit'te Ripple'ın XRP'sinin işlem hacmi 2.5 milyar dolara kadar çıktı.
  • Bu rakam, UpBit'in işlem hacminin %50'sinden fazlasına karşılık geliyor ve XRP'nin yüksek likiditeye sahip olduğunu gösteriyor.
  • Güney Koreli yatırımcıların XRP'ye olan ilgisi, ABD mahkemesinin XRP'nin menkul kıymet olarak sınıflandırılamayacağına hükmetmesiyle arttı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:30
14 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ripple‘ın XRP‘sinin Güney Kore wonu karşısındaki işlem hacmi, spekülatif çılgınlığın bir işareti olarak son 24 saatte Güney Kore merkezli kripto para borsası UpBit’te 2.5 milyar dolara ulaşarak emsalleri arasında en yüksek seviyeye ulaştı.

Güney Koreli Yatırımcılar XRP’ye Koştu

Bu rakam, söz konusu dönemde UpBit‘in ürettiği toplam işlem hacminin yüzde 50’sinden fazlasına karşılık geliyordu. Veriler, Asya işlem saatinde piyasa derinliğinin yaklaşık 5 milyon dolar olduğunu gösteriyor ve 5 milyon dolarlık bir alım ya da satım emri XRP üzerinde yalnızca yüzde 2 oranında hareket ettirebileceği için XRP‘nin yüksek likidite ile desteklendiğini gösteriyor. Geçmiş veriler, bu likiditenin genellikle 1 milyon doların altında olduğunu ortaya koyuyor.

Genellikle UpBit’teki işlem hacminin büyük çoğunluğu Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ticaretinden sağlanıyor olması XRP hacmindeki artışın anormal düzeyde olduğunu gösteriyor.

Son 24 saat içinde en büyük on Güney Kore merkezli kripto para borsası milyarlarca dolar değerinde XRP işleminin gerçekleştirilmesiyle küresel kripto para borsalarında ulaşılan yaklaşık 15 milyar dolarlık hacmin önemli bir kısmına katkı sağladılar. CoinGecko verilerine göre, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’de XRP işlemlerinde 2.2 milyon dolarlık bir hacme ulaşıldı.

Kripto para dünyası, Güney Koreli yatırımcıları altcoinler’de coşkulu ralliler yapmalarıyla tanımaktadır. Kimchi Premium olarak adlandırılan bu durum, ülkedeki kripto para borsalarında Bitcoin fiyatının ülkedeki yatırımcıların etkisiyle fiyatın sık sık yüzde 30’a varan pozitif bir primle işlem görmesinin görülmesinden geliyor.

Mahkeme Kararı Sonrası XRP Sert Yükseldi

XRP fiyatındaki yükseliş ve önde gelen altcoin’in işlem hacmindeki sert yükseliş, ABD mahkemesinin kripto para borsalarındaki XRP satışının menkul kıymetler yasasını ihlal etmediği ve XRP’nin menkul kıymet olarak sınıflandırılamayacağına hükmetmesinin ardından geldi.

Ripple’ın mahkemede SEC karşısında kısmi zafer ilan etmesinin ardından XRP’nin fiyatı yüzde 90’a varan oranda yükselerek 0,90 dolara kadar çıktı.

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