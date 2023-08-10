Ripple‘ın XRP‘sinin ağı belirgin bir canlanmayla karşı karşıya. Ağdaki aktif cüzdan adreslerinin sayısı hızla 200 bin seviyesine doğru yaklaşıyor. Son birkaç haftadır XRP’nin fiyatında görülen düşüşe rağmen ağın temelinin güçlü kaldığını gösteren bu veri oldukça olumlu bir görünüme işaret ediyor oluşu ile aslında oldukça kıymetli.

XRP’nin Fiyat Seyri

XRP’nin ihraççısı Ripple, Temmuz ayının ortasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) karşısında muazzam bir kısmi zafer ilan etti. Mahkeme SEC’in açtığı davada XRP’nin menkul kıymet olmadığına hükmetti ve mahkemenin kararı altcoin’in fiyatında önemli bir yükselişin tetikleyicisi oldu. Karar yatırımcıları heyecanlandırırken, XRP’ye yönelim büyük oranda arttı.

Bununla birlikte, finansal piyasalar, özellikle de kripto para piyasası ağırlıklı olarak yüksek volatilitesiyle ünlüdür. CoinMarketCap verilerine göre mahkeme kararı sonrası altcoin’in fiyatı 0,85 dolara kadar çıksa da o zamandan bu yana düşüyor ve en son 7 Ağustos’ta 0,60 dolara kadar düştü. Temmuz ayındaki güçlü rallisinin ardından XRP’nin fiyatı neredeyse bir aydır bir düşüş trendi içinde hareket ediyor ve güçlü bir ralli ile taçlandırdığı SEC karşısında kısmi zaferinin neden olduğu büyümenin önemli bir miktarını kaydetmiş durumda. Bu düşüş trendi birçok yatırımcı için bir endişe kaynağı olsa da altcoin‘in gelecekteki fiyat seyri için yapıcı tartışmaların ve spekülasyonların fitilini ateşletti.

XRP Ağındaki Aktif Cüzdan Adresi Sayısı Hızla Artıyor

Fiyattaki olumsuz seyre rağmen XRP ağı için önemli bir gösterge olan aktif cüzdan adresi sayısı göstergesi önemli bir büyümeyle karşı karşıya. Güncel veriler XRP ağındaki aktif cüzdan adresi sayısının 200 bin seviyesine yaklaştığı gösteriyor. Ağın bu tarafındaki bu büyüme, fiyattaki son düşüşe rağmen XRP ağındaki kullanıcı tabanının ve işlem aktivitesinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

XRP’nin aktif cüzdan adres sayısındaki bu büyüme birkaç faktörle ilişkilendiriliyor. Bu faktörlerden ilki SEC’in açtığı davanın kısmen Ripple lehine sonuçlanmasıyla mevcut XRP sahiplerinin çoğunluğunun güveni tazelendi ve ağa yenileri katıldı. Mahkemenin XRP’nin menkul kıymet olmadığına hükmetmesi altcoin’in meşru bir varlık olarak görülmesine neden olurken, gelecekteki büyüme potansiyeline işaret ederek önemli bir yol gösterici oldu.

Dahası, SEC kararının ardından yaşanan ralliyi bir düşüş takip etmiş olsa da, XRP’nin ralli yapma kapasitesi görülmüş oldu. Bu da varlıktaki güçlü potansiyelin bir yansıması.