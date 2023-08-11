Toplam piyasa değerine göre en büyük beşinci kripto para birimi XRP, son dönemdeki beklentileri karşıladı ve ciddi bir yükseliş yaşayıp yaşattı. XRP fiyatının 0,91 dolara kadar olan yükselişini tetikleyen dava haberinin etkisi bitse de önde gelen kripto para hala 0,62 dolar gibi kritik bir noktada kalmaya devam ediyor.

XRP Fiyatı Son Durum

XRP fiyatının son durumuna bakıldığında bunun da piyasanın geneli gibi 7 günde düşüş trendine girdiği görülüyor. Son 7 günde %5 düşüş yaşayan XRP, 0,65 dolardan başlayan macerasını 0,62 dolar desteğinde sonlandırdı. Yatay bir destek noktası olan 0,62 dolar, aslında XRP için ya tamam ya da devam gibi önemli bir anlam taşıyor.

XRP fiyatı şu an aslında teknikten çok temel analize dayalı ilerliyor ve davalarla ilgili gelişmeler gündemi canlı tutuyor. XRP davasında olumlu bir ön karar alınsa da Terra ile SEC arasında olan davada XRP’yi de etkileyebilecek olumsuz bir karar alındı.

XRP/USD Fiyat Analizi

XRP/USD paritesinin grafiğine bakıldığında 0,67 doların önemli bir direnç olduğu görülüyor. Bunun üzerindeki kritik direnç ise 0,77 dolar. 0,77 dolar her zaman kritik bir direnç oldu ve bunun kırılması daha önce 0,91 doları beraberinde getirdi. Bu sebeple 0,77 doların üzerine çıkılmasını sağlayacak ivmelenme, XRP için her şeyi değiştirebilir.

XRP için en kötü senaryoda ise fiyatın yeniden 0,56 dolar desteğine çekilmesi söz konusu olabilir. 50 günlük EMA çizgisinin de geldiği bu destek noktası kesinlikle kritik ve bunun altında yeniden 0,3 dolar bandı gündeme gelecektir. XRP için ise şu an hem RSI hem MACD olumlu bir senaryo ortaya koyuyor.

Teknik analize rağmen gelecek bir temel analiz haberi ise bütün dirençlerle destekleri alt üst edebilir. XRP yatırımcılarının bu sebeple dava ile ilgili haberleri dikkatle takip edip kar alma noktalarını buna göre değerlendirmeleri gerekebilir.

XRP an itibarıyla ise 0,6 dolar seviyelerinde yatay seyretmeye devam ediyor.