SEC ile giriştiği mücadelede önemli bir kazanım elde eden altcoin şimdi güne yüzde 8’e yakın kayıpla devam ediyor. Talihsizlik bu ya son rallinin ardından BTC bir türlü belini doğrultamadı ve bu negatiflik onu da etkiliyor. Son üç yılın XRP Coin için belki de en önemli olayı gerçekleşti ancak fiyat çok yaklaşsa da 1 doları aşamadı.

Ripple (XRP) Neden Düştü?

XRP Coin fiyatı genel piyasa düşüşünden payına düşeni aldı. Popüler altcoin 0,7 doların altına indi ve özet karar sonrası heyecanlanan yatırımcıların risk iştahı azalıyor. Peki ama neden? Elbette 2 gün sonra yapılacak Fed toplantısından dolayı. 1 yılı aşkın süredir kripto paraların aşırı satışlarla mücadele etmesini sağlayan Fed sıkılaşma kararları piyasa üzerindeki etkisini sürdürüyor. Powell ve ekibi daha fazla sıkılaşmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyor.

Çarşamba akşamı muhtemelen 25bp faiz artışının ardından birkaç toplantı içinde son 1 faiz artışı daha yapılacağının sinyali verilecek. Elbette bunu yaparken Powell yine gelen verilere göre kararımızı şekillendireceğiz şeklinde yorumlarda bulunacak. Ancak Fed büyük ölçüde faiz tavanını 50bp yukarıda belirlemiş gibi görünüyor.

Öte yandan kurumsallar da bu hafta düşüş olacağını öngörmüş olacak ki kurumsal kripto fonlarından geçtiğimiz hafta net çıkış yaptılar. Bu 4 haftalık girişlerin ardından ilk çıkış haftası oldu.

XRP Coin Fiyatı

24 Temmuz’da XRP fiyatı %8 düşüşle 0,68 dolara gerileyerek aynı gün kripto piyasasındaki %3,5’lik düşüşün altında bir performans sergiledi. XRP‘nin fiyatı 13 Temmuz’da %75 yükseldi ancak kazançlarını 1 doların üzerine çıkaramadı. O zamandan bu yana token’ın fiyatı %28 düştü. Öte yandan, ABD dolar endeksi (DXY) aynı dönemde yaklaşık %2 sıçrama yaptı. Bu arada, DXY ve XRP arasındaki korelasyon katsayısı 13 Temmuz’daki +0,25’e kıyasla 24 Temmuz’da -0,79 oldu ve doların önümüzdeki aylarda yükselmeye devam etmesi halinde XRP’nin daha da düşme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.

Teknik açıdan bakıldığında XRP, haftalık göreli güç endeksinin (RSI) geçen hafta Nisan 2021’den bu yana en yüksek seviyesi olan 72’ye tırmanmasının ardından aşırı alımdan düzeltme aşamasına girdi. Ayı senaryosuna göre XRP fiyatı Temmuz ayında ya da Ağustos başında 0,59 dolara gerileyecek.

Ancak yakında uzlaşı konferansları için tarihlerin açıklanması halinde XRP Coin için işler hızla tersine dönebilir.