Kripto para yatırımcıları yıllardır onun tahminlerini ciddiye alıyor ve geçmişte birçok büyük fiyat hareketini doğru tahmin etmişti. Ünlü kripto yorumcusu Willy Woo can sıkan piyasaların ortasında son tahminlerini paylaştı. Peki kripto para piyasaları için beklediği bir sonraki şey ne? İşte güncel tahminler.

Uzmanların Bitcoin Yorumları

Popüler on-chain analisti Willy Woo Bitcoin (BTC)’in yakında yukarı yönlü bir patlama yaşayacağına inanıyor. Woo uzun süredir kripto paralarla ilgili konuşuyor ve yaptığı tahminler oldukça geniş kitlelere ulaşıyor. Bu yüzden yatırımcı yönelimini etkileme potansiyeli de olduğu için yorumları kayda değer.

Analist Bitcoin’in temel güç göstergesinin (FSI), kripto kralının yeniden birikim aşamasını neredeyse tamamladığını gösteren bir sinyal verdiğini söylüyor. FSI, Woo tarafından oluşturulan ve 17 temel ve teknik göstergenin gücünü izleyen bir metriktir.

Uzman Bitcoin yorumcusu Woo şunları söyledi;

“BTC konsolidasyonunun tamamlanmak üzere olduğuna dair ilk işaretler (aşağıdaki FSI grafiği). Vadeli işlem talebi şu anda piyasayı hareketlendiriyor, bu talep yatay fiyat hareketine karşı tırmanıyor (bu yükseliş). Volatilite dinamikleri de daha büyük bir hareketin olası olduğuna işaret ediyor.”

Kripto Para Yorumları

Woo ayrıca, alıcıların BTC biriktirmek için tipik olarak adım attığı fiyat seviyelerini izleyen Bitcoin’in maliyet temeli yoğunluk haritasına da bakıyor. Kripto para yorumcusuna göre harita BTC’nin 25.000 dolara kadar birden fazla önemli destek seviyesine sahip.

“Bu grafikteki yoğun alanlar, yatırımcıların satın alma yoluyla fiyatı doğruladığı ve daha uzun vadeli kendi kendine saklama sürecine geçtiği alanları gösteriyor. Buranın altında, fiyat desteği olarak işlev gören çok güçlü bir fiyat doğrulama alanı var. Pembe bantlar geçmiş Temmuz ayı performanslarını göstermektedir.”

Kripto kralı yazı hazırlandığı sırada 30.000 doların altında alıcı bulmaya çalışıyordu. Birçok pozitif sinyale rağmen BTC daha fazla talep çekmekte zorlanıyor. Piyasalarda dibe inen hacim büyük oyuncuların fiyatı çok daha kolay biçimde hareket ettirmesine neden olabilir. Bu yüzden olası yükseliş öncesi sürpriz düşüşler görme ihtimalimizi de aklımızın bir kenarında tutmalıyız.