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Veriyle Geldi! Bitcoin Balinası Şirketin CEO’su Haklı Çıktı

Özet

  • Microstrategy CEO’su Michael J. Saylor bugün önemli bir veri paylaştı.
  • Verilerde şirketin Bitcoin standardını benimsemesinin sonuçlarına yer veriliyor.
  • Zaman Saylor’un Bitcoin yatırımı noktasında ne kadar haklı çıktığını gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasında tarihler 10 Ağustos 2020’yi gösterdiğinde bir şirketin aldığı karar sektörde bomba etkisi yaratmıştı. Yazılım şirketi Microstrategy Bitcoin standardını benimsediğini açıklamış ve bu çerçevede BTC alımı yapmıştı. O zamandan bugüne şirket Bitcoin alımlarına devam ediyor. Her alım kripto para dünyasında bir heyecan oluşturuyor. Şirketin CEO’sundan o günden bugüne değer artışına dair önemli bir grafik paylaşıldı.

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Bitcoin Balinası Şirketin CEO’sundan Veriler GeldiŞirketin Büyümesi Bitcoin İle Yarıştı

Bitcoin Balinası Şirketin CEO’sundan Veriler Geldi

Microstrategy CEO’su Michael J. Saylor bugün önemli bir veri paylaştı. X’ten yaptığı paylaşımda Bitcoin standardına özel bir vurgu var. Saylor 10 Ağustos 2020’den bu yana şirketinin değerinin artışını, Bitcoin’in artışını ve S&P 500’ün artışını karşılaştırıyor.

Tabi Saylor’un karşılaştırdığı veriler sadece bununla da sınırlı değil. İlgili grafikte Nasdaq’ın, altının, gümüşün ve tahviller de var. Açıkçası verileri Saylor öyle bir iştahla paylaşıyor ki, geldiğimiz nokta onun yatırımının ne kadar doğru bir karar olduğunu göstermesi açısından dikkat çekici.

Şirketin Büyümesi Bitcoin İle Yarıştı

Şirketin değerindeki artışın yüzde 385’in üzerinde olması Saylor için mutluluk verici olsa gerek. Çünkü Bitcoin’in 10 Ağustos 2020’den bu yana yaklaşık olarak yüzde 274’lük artışını geçmişi durumda. Bu artış yarın öbür gün elbette BTC’nin fiyat artışıyla birlikte ikinci sıraya gerileyebilir. Ancak buradaki önemli nokta diğerlerinin performansının düşük kalması.

Örneğin S&P 500’ün 10 Ağustos 2020’den bu yana artışı sadece yüzde 37 seviyelerinde kalmış. Aradaki mesafenin büyüklüğüne dikkat etmek gerek. Diğer taraftan Nasdaq yüzde 31 büyüme göstermiş.

Altın, gümüş ve tahvillerde ise eksilerin söz konusu olduğunu görüyoruz. Buna göre altın ilgili tarihten bu yana yüzde 1 ekside. Gümüş yüzde 16 gerileme yaşarken, en acı veren yatırım tahviller olmuş durumda. Bu yatırım ürünlerine o gün giriş yapanlar hala ellerinde tutuyorlar ise zarardalar.

Saylor bu durumu gözler önüne sererken aslında takipçilerine iki mesajı vermiş oluyor. İlk mesajı Bitcoin yatırımının şirketin büyümesinde önemli katkısının olduğu vurgulamak. Diğer mesajı ise Bitcoin yatırımı yapmak istemeyenlere yönelik bunun ne kadar karlı olduğunu göstermek. Ne dersiniz?  Microstrategy CEO’su Michael J. Saylor sizce de bu paylaşımında haklı değil mi?

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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