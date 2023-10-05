Veriler Enteresan: Bitcoin (BTC), Yumurta ve ABD Enflasyonu

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 28.000 doları geri almak için mücadelesini sürdürüyordu. Ancak kar satışları bunu engelliyor. Altcoinler ise dalgalanan BTC fiyatı nedeniyle daha fazla düştüğü için BTC dominasyonu yüzde 50 sınırında. Ancak bugün başka bir enteresan rapora değineceğiz.

Bitcoin ve Enflasyonla Mücadele

Louis Fed, ilk olarak Haziran 2022’de yayınlanan ve bugüne kadar güncellenmeye devam eden bir blog yazısında enteresan bir karşılaştırma yapıyor. Burada BTC ve USD’nin yumurta alım gücüne odaklanılıyor.

Bitcoin yatırımcılarının yumurta satın almak için BTC kullanmadığı malum ancak dolar karşısında kral kripto para biriminin alım gücü durumunu ölçmek için bu gösterge önemli fikirler verebilir. Hesaplama yapılırken 1 düzine yumurtanın fiyatı baz alınıyor.

“Fiyat 2829 ile 6086 satoshi arasında oldukça dalgalanıyor, bu da USD fiyatındaki dalgalanmadan fazla. Ayrıca, son zamanlarda yaklaşık 2 dolar olan ancak zaman zaman 50 doların üzerine çıkabilen BTC işlem ücretini de hesaba katmanız gerekiyor.”

Bununla birlikte grafikler, Aralık 2022’de her iki para biriminde de zirveye ulaşılmasından bu yana, aynı düzine yumurtayı satın almak için gereken sat sayısının eşdeğer USD’den daha fazla azaldığını gösteriyor.

Ağustos 2023 itibariyle BTC cinsinden fiyat yüzde 70 azalmışken USD cinsinden fiyat %58 düşmüştü.

Sonuç olarak Bitcoin kimi zaman enflasyonla mücadele için iyi bir seçenek olsa da BTC’nin para olarak kullanılabilmesi yüksek volatilitesi nedeniyle mümkün değil. İşlem maliyetleri El Salvador’un yaptığı gibi Lightning Network ile önemli ölçüde düşürülse bile bu pek mantıklı değil. Öte yandan El Salvador’da da işletmeler gelen BTC cinsinden ödemeyi anlık olarak itibari paraya dönüştürmeyi tercih ediyor.

ABD Enflasyonu ve BTC

2022 yılında zirveye ulaşan ABD enflasyonu Haziran ayında %3 ile dibe ulaşmıştı. Ancak sonrasında birçok faktörün etkisiyle tekrar 3,7 seviyesine çıktı. Eylül ayı enflasyonu önümüzdeki ay gelecek ve Petrol geçtiğimiz ay 100 doları hedeflediği için onda da bir miktar yükselişten endişe ediliyor.

Diğer taraftan enflasyonun Fed’in 2 hedefine Haziran ayında bu kadar yaklaşması BTC fiyatı üzerinde önemli bir sonuç doğurmadı. Hatta Binance ve Coinbase davasının etkisiyle fiyatın hızla düştüğüne şahit olduk. Ardından BlackRock ETF başvurusu işleri tersine çevirdi.

Sonuç olarak bir noktada enflasyondan daha önemli olan şey kripto paraların kendi içindeki sorunları gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan zincirleme iflaslar, ardından FTX çöküşü ve düzenleyici baskı Fed sıkılaşmasının kripto üzerinde çarpan etkisi oluşturmasını sağladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.