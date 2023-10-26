f Verdiği Son 2 Sinyalde Fiyat Yüzde 118 ve 71 Arttı! Bu Altcoin'de Nadir Görülen Sinyal Yeniden Yandı! › COINTURK
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  •   Verdiği Son 2 Sinyalde Fiyat Yüzde 118 ve 71 Arttı! Bu Altcoin’de Nadir Görülen Sinyal Yeniden Yandı!

Verdiği Son 2 Sinyalde Fiyat Yüzde 118 ve 71 Arttı! Bu Altcoin’de Nadir Görülen Sinyal Yeniden Yandı!

Özet

  • Kripto analisti Ali Martinez, Shiba Inu (SHIB) için TD Sıralı Göstergesi'nin yükseliş sinyali verdiğini söyledi.
  • Analist TD Sıralı Göstergesi'nin SHIB için verdiği son iki yükseliş sinyalinin yüzde 118 ve 71 oranında yükselişle sonuçlandığını ekledi.
  • Martinez aryıca UTXO URPD modeline dayanarak Bitcoin (BTC) için 47 bin 400 dolara varan yükseliş öngörüsünde bulundu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:50
26 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para analisti ve trader’ı Ali Martinez, piyasa değerine göre Shiba Inu’nun (SHIB) haftalık zaman dilimi fiyat grafiğinin Tom Demark (TD) Sıralı Göstergesi ikinci en büyük memecoin’in yükselebileceğini iler sürdü. Analist ayrıca Bitcoin (BTC) için de 47 bin 400 dolara varan bir yükselişin kapıda olabileceği öngörüsünde bulundu.

Shiba Inu İçin Nadir Görülen Yükseliş Sinyali Yeniden Yandı

Martinez, sosyal medya platformu X’teki kişisel hesabından TD Sıralı Göstergesi’nin haftalık grafikte Shiba Inu‘nun SHIB’i için potansiyel bir yükseliş sinyali verdiğini söyledi. TD Sıralı Göstergesi, yatırımcılar tarafından önceki 13 çubuğun veya mumun kapanış fiyatlarına dayanarak potansiyel trend dönüşlerini tahmin etmek için kullanılır.

Analiste göre, TD Sıralı Göstergesi SHIB’de verdiği son iki yükseliş sinyalinde memecoin‘in fiyatında sırasıyla yüzde 118 ve yüzde 71 oranında yükselişi tetiklediğini belirterek “Bu tür sinyallerin nadirliği ancak kesin oldukları göz önüne alındığında, SHIB’i yakından takip etmek için çok önemli bir andayız.” dedi.

SHIB bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 6,96 yükselişle 0,000007988 dolardan işlem görüyor.

UTXO URPD Göstergesine Göre Bitcoin’de Yükseliş Devam Edecek

SHIB’in ardından Bitcoin’e bakan kripto para analisti UTXO Gerçekleşen Fiyat Dağılımı (URPD) modeline dayanarak, bir sonraki kilit direnç seviyelerinin mevcut fiyatın yaklaşık yüzde 13 ve yüzde 38’in üzerinde olduğunu söyledi. UTXO, belirli bir fiyat aralığında en son hareket eden mevcut BTC’lerin sayısını takip etmektedir. Analist bu durumun en büyük kripto para için ne anlama geldiğini açıklarken şu fadeleri kullandı:

Bitcoin‘in fiyatı 25 bin dolar ile 30 bin dolar arasında büyük bir destek bariyeri oluşturdu. UTXO Gerçekleşen Fiyat Dağılımı (URPD) modeli şimdi BTC için sonraki iki kritik direnç bölgesinin 38 bin 440 dolar ve 47 bin 360 dolarda olduğunu gösteriyor.

Güncel verilerle BTC, son 24 saatte yüzde 0,32 yükselişle 34 bin 291 dolardan el değiştiriyor.

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