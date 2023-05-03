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Uzman Yorumları! Mayıs Ayı Fed Faiz Kararı Altın, Bitcoin, Kripto ve Gümüşü Nasıl Etkileyecek?

Kripto para yatırımcıları heyecanlı artık vakit geldi çattı. Peki uzmanlar ne bekliyor?
19:55
3 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Artık vakit geldi çattı dakikalar sonra Fed’in kritik faiz kararı açıklanacak. Daha da önemlisi Powell açıklamaları. Fed başkanı devam eden bankacılık krizinin ortasında daha fazla sıkılaşma sinyali verirse bu piyasaları ciddi anlamda baltalayacak. Peki uzmanlar ne düşünüyor?

Mayıs Ayı Fed Faiz Kararı

Bankacılık krizinin getirdiği kredi sıkılaşması tıpkı Fed faiz artırıyormuş gibi piyasaları baskıladı. Powell tarafından da ifade edilen bu durum daha az faiz artışıyla tavana ulaşılma ihtimalini akıllara getiriyor. Yatırımcıların asıl heyecanı da burada. Mayıs faiz kararının 25bp artış yönünde olması bekleniyor ve bu neredeyse kesinleşti. Ancak önemli olan Haziran ayındaki toplantıya dair Powell’ın yapacağı açıklamalar olacak.

Devam eden bankacılık krizi ne kadar kritik, kredi sıkılaşması Fed’in istediği seviyede mi? Tüm bu soruların cevabını 21:30’da Powell verecek. Haziran ayında yapılacak sonraki toplantıya dair verilecek mesajlar Bitcoin, altın, kripto gibi birçok varlığın şimdiden hareketlenmesini sağlayacak.

Uzmanların Piyasa Yorumları

The Kobeissi Letter gün içinde yaptığı değerlendirmede Bölgesel banka sektörü KRE hisselerindeki %7 düşüşü devam etti. Hazine Bakanlığı kriz çözüldü dese de daha Pazartesi günü ülkenin en büyük 14’ncü bankası JP Morgan’a satıldı. Üstelik NASDAQ bankacılık endeksindeki düşüş de Mart ayından bu yana devam ediyor. Yatırımcılar krizin bittiğine inanmıyor olacak ki aşağıdaki tabloyla karşı karşıyayız.

Kripto türevleri devi BitMEX’in eski CEO’su Arthur Hayes de benzer şekilde kasvetli bir görüşe sahipti ve First Republic Bank’ın hafta sonunda kapatılmasının ardından bu hafta birkaç bölgesel bankanın çöküşünü öngördü.

“PACW %10 düşüş gösteriyor. Ah bebeğim! Cuma gününe kadar dayanabilecekler mi yoksa Fed’in bize bir sürprizi mi var? Pax Americana’da bu kadar dirençli bir bankacılık sistemi olması harika değil mi?”

Daan Crypto Trades isimli popüler kripto analisti ise şunları söyledi;

“BTC’nin bir miktar ivme kaybettiğine şüphe yok. Şu anda değişkenlik gösteriyor ve bundan sonra ne olursa olsun piyasa yapısını ve muhtemelen bir sonraki büyük hareketi belirleyecek. 30 bin doların üzeri yükseliş trendini devam ettirecektir. 27 bin doların altı ise düşüş eğilimli bir piyasa yapısı oluşturacaktır.”

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