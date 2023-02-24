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Bitcoin fiyatı 23.300 dolarlı seviyelere kadar düştü ve bölgesel zirveden kayıplar 2000 dolara ulaştı. Bu durum son derece riskli. Popüler kripto para analistlerinden biri piyasadaki güncel durumu ele aldı ve yarım milyonu aşan takipçilerini uyardı. Kripto paraları bundan sonra neler bekliyor?

Kripto Paralar Düşebilir

Saat 16:30’da PCE verisi gelir gelmez son dakika olarak kripto paraların hızla düşebileceğinden bahsetmiştik. Nitekim öyle de oldu Fed’in işi uzuyor ve arz kaynaklı enflasyondan talep kaynaklı enflasyona geçiş yapılıyor. ABD vatandaşlarının harcamaları arttı, işsizlik ise son 50 yılın en düşük seviyesine geriledi. PMI verileriyle son gelen rakamları birleştirdiğimizde ekonomideki büyüme ve artan harcamalar enflasyonun önceki aylarda olduğu gibi hızla düşmeyebileceğini gösteriyor. Nitekim Powell enflasyonun yapışkanlığından bahsetmişti.

Şimdilik tek umut %5’e yaklaşan faizlerin henüz tam olarak etkisini göstermemiş olma ihtimalidir. Diğer yandan Çin ve Japonya Merkez Bankalarının sınırlı genişlemesi Bitcoin’in tekrar 20.000 doların altına düşmeyebileceği anlamına geliyor. Fakat kripto paraların kümülatif değeri 960 milyar dolara kadar gerileyebilir. Bu durum altcoinlerde %30’u aşan kayıplar görebileceğimizi gösteriyor.

Kripto Uzman Görüşü

Pentoshi takma adıyla bilinen popüler analist birçok büyük kırılımı önceden tahmin etti ve yatırımcıları uyardı. Son yükselişte de ciddi kazançlar elde eden ve bu yükselişi önceden müjdeleyen popüler analist şimdi yeni bir uyarıda bulunuyor. Kripto para analisti şunları söyledi;

“Piyasaya bir hafta önceki kadar güveniyor muyum? Hayır. Altcoinlerin hepsi değil ama çoğu yorgun görünüyor. Kesinlikle momentum endişeleri var. Bu yüzden eskisinden daha az trade yapacağım. Geçtiğimiz haftalardan daha az agresif trade yapmalıyım”.

Bitcoin’e odaklanan Pentoshi, amiral gemisi kripto varlığının 23.300 dolar seviyesindeki desteğin altına inmesi halinde fiyatın 21.000 dolara kadar düşebileceğini söyledi. Tesadüfe bakın ki o bunu söyledikten saatler sonra Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 23.300 dolarlık desteği savunuyor.

Popüler kripto analisti ayrıca, likit stake protokolü Lido DAO’nun grafiğinin, stake edilen Ethereum‘un ekilmesini sağlayacak Şangay yükseltmesi öncesinde “inanılmaz göründüğünü” söylüyor. Bu süreçte LDO Coin pozitif ayrışan varlıklar arasında yerini alabilir çünkü önümüzdeki ay Şangay yükseltmesi geliyor.