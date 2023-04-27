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Üst Düzey ABD’li Siyasiden İlginç Kripto Para Yatırım Stratejisi!

Tüm siyasiler kripto para karşıtı değil ve seçim dönemi yaklaştıkça kripto yanlısı olanların sayısı hızla artabilir.
01:29
27 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’li düzenleyicilerin kripto paralar üzerinde devam eden baskısı birilerinin tepkisine de neden oluyor. Özellikle Cumhuriyetçiler FTX çöküşünün ardından kripto paralara saldıran Demokratları güçlü biçimde eleştiriyor. Üst düzey ABD’li siyasetçilerden biri de kriptonun geleceği ve özellikle Bitcoin konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Bitcoin Yatırım Stratejisi

Yakın zamanda düzenlenen bir kripto konferansında ABD Senatörü Ted Cruz kişisel Bitcoin yatırım stratejisini açıkladı ve uzun vadeli bakış açısıyla ilgili konuştu. Swan Bitcoin tarafından düzenlenen bir Bitcoin politika zirvesinde, ABD’li senatör Ted Cruz, amiral gemisi kripto para birimi Bitcoin’e karşı oldukça heyecan verici yorumlarda bulundu. Cruz, her Pazartesi sabahı periyodik olarak Bitcoin satın aldığını ve yakın zamanda Bitcoin fiyatı düştüğü için de dibi satın aldığını açıkladı.

Teksaslı Cumhuriyetçi, Bitcoin ve dijital altın arasındaki karşılaştırmanın ilgi çekici olduğunu ve Bitcoin’in “kripto alanındaki alfa” olduğuna dair inancında kararlı olduğunu belirtti. Dahası, önümüzdeki Pazartesi sabahı daha fazla Bitcoin satın almak için bir emri olduğunu ve kripto para birimleri gibi risk varlıklarına uzun vadeli bir yatırımla gelen volatiliteyi tolere etmeye istekli olduğunu belirtti.

Bitcoin (BTC) Geleceği

52 yaşındaki Cumhuriyetçi kral kripto para biriminin sınırlı arzının yanında Fed’in sınırsız para basma yetkisinin arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor. Bitcoin maksimum 21 milyon arza sahiptir ve Fed’in mevcut durumu gelecekte daha fazla para basmasını mecburi hale getiriyor. Bu da doğal olarak devam eden bir enflasyon gerçeğini oluşturuyor. Cruz şunları söyledi;

“Oldukça mutlu olduğum dip seviyeyi satın aldım ve aynı zamanda uzun vadeli bir yatırımcıyım, bu yüzden biraz dalgalanma ile iyiyim ve inişler ve çıkışlar olacağının farkındayım, ancak 21 milyon sağlam bir sayı.”

Cruz ayrıca Rusya ve Çin gibi büyük hükümetlerin kripto para kavramına şiddetle karşı çıktıklarına dikkat çekti.

Senatör özellikle Capitol Hill’in kripto para ödemelerini kabul etmesinin zorunlu hale getirilmesini savunduktan sonra medyanın büyük ilgisini çekmişti. Cruz özellikle gizlilik endişeleri nedeniyle CBDC karşıtı tavrının ardından da büyük destek gördü. Önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde Cruz gibi Cumhuriyetçilerin daha fazla destek almak için kripto odaklı söylemlerde bulunma ihtimali yüksek görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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