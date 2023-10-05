f Ünlü Tahminciden Rekor Bitcoin Tahmini! Tarih de Verdi! › COINTURK

Ünlü Tahminciden Rekor Bitcoin Tahmini! Tarih de Verdi!

Özet

  • BitMEX'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Arthur Hayes, Bitcoin'in (BTC) 2026 yılına kadar 750 bin dolar ile 1 milyon dolar aralığına ulaşmasını bekliyor.
  • Hayes'e göre, bu yükselişi tetikleyecek faktörler arasında ekonomik kriz, faiz ve borsa yatırım fonları bulunuyor.
  • Ünlü tahminci ayrıca Çin'in kripto para konusundaki tutumuna da ışık tuttu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:03
5 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para borsası BitMEX’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Arthur Hayes, Bitcoin‘in (BTC) fiyatının muhtemel geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunarak yükseliş beklediğini açıkladı. Hayes’e göre en büyük kripto para 2026 yılına kadar 750 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında bir fiyata ulaşabilir. Hayes bu öngörüsüyle tahminlerin çoğunu geride bıraktı.

Bitcoin’de Yükselişin Tetikleyicilerini Sıraladı

Hayes, birkaç önemli faktörün bir araya gelmesinin Bitcoin’i bu benzeri görülmemiş seviyelere taşımasını bekliyor. İlk olarak, faizin sıfıra düşürülmesini sağlayabilecek bir ekonomik kriz ya da faizin arttığı ancak hükümetlerin harcama oranları kadar hızlı artmadığı bir senaryo öngördü.

Böyle bir durumda Hayes, kısmen blok ödülü yarılanmasının da etkisiyle Bitcoin’in 2024 sonunda yaklaşık 70 bin dolardan işlem görmesini bekliyor. Ayrıca ABD, Avrupa ve muhtemelen Hong Kong’daki büyük varlık yönetimi şirketleri tarafından çok sayıda borsa yatırım fonunun piyasaya sürüleceği beklentisiyle Hayes, “İşte o zaman gerçek boğa piyasası başlar” dedi.

Üstelik BitMEX’in eski CEO’su sadece Bitcoin’de değil, NASDAQ 100 ve S&P 500 gibi hisse senedi endeksleri de dahil olmak üzere diğer finansal varlıklarında rekor tazeleyerek yükseleceğini bekliyor.

Çin’in Kripto Para Konusundaki Tutumuna Işık Tuttu

Dikkatini Çin’e çeviren Hayes, ülkedeki kripto paralar üzerindeki baskıyı değerlendirdi. Çin’in kripto paraları tamamen yasakladığına dair yaygın inanışın aksine Hayes, gerçeğin daha nüanslı bir yaklaşık olduğunu öne sürdü. Gerçekten de Çin kripto para borsalarını devre dışı bırakarak kripto para ticareti yapmayı zorlaştırmış olsa da vatandaşları hala Bitcoin sahibi.

Hayes, Çin hükümetinin temel kaygısının sosyal istikrarı korumak olduğuna dikkat çekerek, bu kaygıyla kripto para gibi yüksek volatiliteli varlıklarda engellemelre gidildiğini ekledi. Dahası Hayes, Bitcoin madenciliğinin çevresel etkisi ve yüksek elektrik tüketiminin de Çin’in bu alanda sıkı önlemler atmaya ittiğini belirtti.

BitMEX’in eski CEO’su jeopolitik ve teknolojik hususlar göz önüne alındığında, kripto para dünyasında önemli bir oyuncu olarak hizmet verebilecek Hong Kong’un benzersiz bir konumda olduğunun da altını çizdi.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Analistler Geri Adım Attı: Bu Altcoin Yerine Bitcoin Tercih Edilmeli
Analistler Geri Adım Attı: Bu Altcoin Yerine Bitcoin Tercih Edilmeli
Kıdemli Analistten Dikkat Çeken Bitcoin Açıklaması: Olası Değil!
Kıdemli Analistten Dikkat Çeken Bitcoin Açıklaması: Olası Değil!
Bu Tahmine Dikkat! Uzman Bitcoin İçin Sıradaki Muhtemel 2 Şeyi Açıkladı!
Bu Tahmine Dikkat! Uzman Bitcoin İçin Sıradaki Muhtemel 2 Şeyi Açıkladı!
Bitcoin’de (BTC) Yükseliş Ne Zaman? BTC’de Analist Görüşü!
Bitcoin’de (BTC) Yükseliş Ne Zaman? BTC’de Analist Görüşü!
Bitcoin Son Düşüşle Destek Seviyesini Kaybetti: BTC Fiyatında Olası Senaryolar Neler?
Bitcoin Son Düşüşle Destek Seviyesini Kaybetti: BTC Fiyatında Olası Senaryolar Neler?
Eski BlackRock Direktörü Bitcoin ve Kripto Para Müjdesini Verdi
Eski BlackRock Direktörü Bitcoin ve Kripto Para Müjdesini Verdi
Yenilenebilir Enerji ile Bitcoin Madenciliği: El Salvador’un Geleceği
Yenilenebilir Enerji ile Bitcoin Madenciliği: El Salvador’un Geleceği
3 Kripto Para Yorumcusunun Güncel Bitcoin (BTC) Tahminleri
3 Kripto Para Yorumcusunun Güncel Bitcoin (BTC) Tahminleri
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023