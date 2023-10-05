Ünlü Tahminciden Rekor Bitcoin Tahmini! Tarih de Verdi!

Kripto para borsası BitMEX’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Arthur Hayes, Bitcoin‘in (BTC) fiyatının muhtemel geleceği üzerine değerlendirmelerde bulunarak yükseliş beklediğini açıkladı. Hayes’e göre en büyük kripto para 2026 yılına kadar 750 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında bir fiyata ulaşabilir. Hayes bu öngörüsüyle tahminlerin çoğunu geride bıraktı.

Bitcoin’de Yükselişin Tetikleyicilerini Sıraladı

Hayes, birkaç önemli faktörün bir araya gelmesinin Bitcoin’i bu benzeri görülmemiş seviyelere taşımasını bekliyor. İlk olarak, faizin sıfıra düşürülmesini sağlayabilecek bir ekonomik kriz ya da faizin arttığı ancak hükümetlerin harcama oranları kadar hızlı artmadığı bir senaryo öngördü.

Böyle bir durumda Hayes, kısmen blok ödülü yarılanmasının da etkisiyle Bitcoin’in 2024 sonunda yaklaşık 70 bin dolardan işlem görmesini bekliyor. Ayrıca ABD, Avrupa ve muhtemelen Hong Kong’daki büyük varlık yönetimi şirketleri tarafından çok sayıda borsa yatırım fonunun piyasaya sürüleceği beklentisiyle Hayes, “İşte o zaman gerçek boğa piyasası başlar” dedi.

Üstelik BitMEX’in eski CEO’su sadece Bitcoin’de değil, NASDAQ 100 ve S&P 500 gibi hisse senedi endeksleri de dahil olmak üzere diğer finansal varlıklarında rekor tazeleyerek yükseleceğini bekliyor.

Çin’in Kripto Para Konusundaki Tutumuna Işık Tuttu

Dikkatini Çin’e çeviren Hayes, ülkedeki kripto paralar üzerindeki baskıyı değerlendirdi. Çin’in kripto paraları tamamen yasakladığına dair yaygın inanışın aksine Hayes, gerçeğin daha nüanslı bir yaklaşık olduğunu öne sürdü. Gerçekten de Çin kripto para borsalarını devre dışı bırakarak kripto para ticareti yapmayı zorlaştırmış olsa da vatandaşları hala Bitcoin sahibi.

Hayes, Çin hükümetinin temel kaygısının sosyal istikrarı korumak olduğuna dikkat çekerek, bu kaygıyla kripto para gibi yüksek volatiliteli varlıklarda engellemelre gidildiğini ekledi. Dahası Hayes, Bitcoin madenciliğinin çevresel etkisi ve yüksek elektrik tüketiminin de Çin’in bu alanda sıkı önlemler atmaya ittiğini belirtti.

BitMEX’in eski CEO’su jeopolitik ve teknolojik hususlar göz önüne alındığında, kripto para dünyasında önemli bir oyuncu olarak hizmet verebilecek Hong Kong’un benzersiz bir konumda olduğunun da altını çizdi.