BitMEX'in kurucusu ve eski CEO'su Arthur Hayes, FTX ile ilgili son haberlerle birlikte 17 bin 500 dolardaki Bitcoin'in (BTC) risk altında olduğunu ve büyük bir çöküş yaşaanbileceğini öne sürerek yatırımcıları uyardı.

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Kripto türevleri devi BitMEX‘in kurucusu ve eski CEO’su Arthur Hayes, FTX ile ilgili son haberlerle birlikte 17 bin 500 dolardaki Bitcoin’in (BTC) risk altında olduğunu ve büyük bir çöküş yaşaanbileceğini öne sürerek yatırımcıları uyardı.

Bitcoin Kritik Eşikte

Kripto türevleri devi BitMEX’in kurucusu ve eski CEO’su Arthur Hayes, yeni bir tweet’inde kripto para piyasasındaki son çöküşü 2008’deki tarihi borsa çöküşüyle kıyaslayarak Lehman Brothers benzetmesi yaptı. Hayes, kısa süre önce attığı tweet’inde “FTX = Lehman. Bu dip değildi. SPX (S&P 500) 2009 yılının Mart ayında 666 seviyesine geriledi. Bitcoin 17 bin 500 dolarda risk altında. Böyle bir senaryo kaçınılmaz hale gelebilir.” diyerek korkutan bir uyarıda bulundu.

Tarihler 2008’in Eylül ayını gösterdiğinde ABD’deki emlak krizi büyümüş, borsa büyük alarm vermeye başlamıştı. Tarihin en büyük ekonomik krizlerinden bir tanesi gerçekleşmiş ve pek çok büyük şirket batmıştı. Batan şirketler arasındaki en büyüğü ise aktif olarak 623 milyar dolar büyüklüğe sahip olan yatırım şirketi Lehman Brothers‘tı. Dönemin Fed Başkanı Greenspan, bu krizi ‘Yüzyılın Krizi’ olarak nitelendirdi.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre en büyük kripto para Bitcoin, Hayes’in işaret ettiği seviye olan 17 bin 500 doların hemen altında, 17 bin 480 dolardan alınıp satılıyor. BTC, son 24 saatte değerinin yüzde 10’undan fazlasını kaybetmiş durumda.

Kripto Para Piyasasının Çöküşü

Kripto para piyasası, 8 Kasım’da ciddi bir likidite kriziyle karşı karşıya olduğu doğrulanan FTX haberleriyle sarsıldı. FTX’in borsa token’ı FTX Token‘ın (FTT) çarpıcı çöküşünün ardından Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasasının geri kalanının da düşüşe geçtiği görüldü. FTT’deki sert fiyat düşüşü, FTX’in ticaret kolu Alameda Research’ün krediler için teminat olarak büyük oranda ulaşılabilirliği düşük, kolayca nakite dönüştürülemez kripto paralara güvendiğine dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından gerçekleşti.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, 8 Kasım’da yaptığı açıklamada, Binance’ın FTX’i satın alma niyetinde olduğunu ve şirketin tam bir durum tespiti analizinin yapılmasının beklediğini duyurdu.