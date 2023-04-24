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Ünlü Şirketin Küresel Stratejistinden Korkutan Bitcoin Yorumu: Durum Geçici, Piyasadan Çıkın!

Dünyaca ünlü Euro Pasific Capital şirketinin küresel baş stratejisti yaptığı yorumlarla birlikte Bitcoin ve kripto para yatırımcılarını tedirgin etti.
22:30
24 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yıl başından bu yana Bitcoin’in (BTC) yükselişi, özellikle 2022’deki uzun süreli ayı piyasasının ardından bazı yatırımcıları şaşırttı. Bazıları bunun Bitcoin için bir sonraki boğa koşusunun başlangıcına işaret ettiği konusunda iyimser olsa da, diğerleri şüpheci ve momentumun sürdürülebilirliğini sorguluyor.

Bitcoin’den Çıkın!

Bitcoin’de düşüş eğilimini sürdürenlerden biri de Euro Pacific Capital’in baş küresel stratejisti Peter Schiff. Kazançlara rağmen Schiff rallinin geçici olduğunu düşünüyor ve bunu piyasadan çıkmak için bir fırsat olarak görüyor.

Peter Schiff 12 Ocak’ta Twitter’da Bitcoin’in fiyatına ilişkin görüşlerini ifade etti. Kripto para biriminin 18.000 doların üzerinde işlem görmesiyle birlikte Schiff, yatırımcıların kripto varlığı satması için ideal bir an olarak gördü.

Baş küresel stratejist, Bitcoin’in değerini etkileyebileceğini düşündüğü altının 8 ayın en yüksek seviyesine çıkmasına da atıfta bulunarak, Amerika Birleşik Devletleri Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) açıklanmasından önce potansiyel bir piyasa çöküşü öngörmüştü.

Schiff’in Bitcoin satılması yönündeki tavsiyesine rağmen, tam tersi bir sonuç ortaya çıktı. Schiff’in öngörüsünün aksine, kripto para biriminin değeri yükselmeye devam ederek yazım saatine göre 27.450 dolara ulaştı ve Schiff’in yatırımcıları satmaya çağırmasından bu yana %54’lük önemli bir artışı temsil ediyor.

Schiff, Jim Cramer Lanetini Takip Ediyor

Piyasanın Schiff’in tavsiyesine verdiği tepki, kripto para biriminin öngörülemezliğini ve geleneksel piyasa analizine karşı direncini gösteriyor. Benzer bir durumda, “Mad Money” adlı TV programının sunucusu Jim Cramer, Mart ayında yatırımcıları Bitcoin’i 24.000 dolardan satmaya çağırmıştı. Cramer’ın çağrısından bu yana, önde gelen kripto para birimi %20’nin üzerinde bir artışla bugünkü seviyesine ulaştı.

Bitcoin’in fiyatı son zamanlarda 27.000 dolar eşiğinin üzerinde sabitlendi ve 28.377 dolarda güçlü bir dirençle karşılaştı. Michaël van de Poppe’nin yakın zamanda yaptığı bir analize göre, Bitcoin 27,800 dolar -28,000 dolar aralığını başarıyla aşması halinde değerini artırma potansiyeline sahip. Bu gerçekleşirse, Bitcoin potansiyel olarak 29.200 dolara doğru hızlanabilir. Bununla birlikte, kripto para biriminin yukarı yönlü ivmesi, direnç seviyesinin üzerindeki kırılmayı sürdürüp sürdüremeyeceğine bağlı olabilir.

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