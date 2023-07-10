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Ünlü On-Chain Analisti 3 Kanıt Sundu! Bitcoin’de Bütün Yollar Onlara Çıkıyor!

Özet

  • William Clemente'e göre BlackRock'ın Bitcoin ETF başvurusu sonrası ABD'li kurumsal yatırımcıların BTC alımlarını artırdılar.
  • Clemente, ABD merkezli kurumsal yatırımcıların BTC biriktirdiğini gösteren üç kanıt olduğunu belirtti.
  • Bu durum, ABD'li kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisinin arttığını gösteriyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
14:00
10 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ünlü on-chain (zincir üzeri) analisti William Clemente, dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunda yapmasının hemen öncesinde ve sonrasında ABD’li kurumsal yatırımcıların Bitcoin (BTC) alımlarını artırdıklarını söyledi.

ABD’li Kurumsal Yatırımcıların Bitcoin’e Olan İlgisindeki Artış

Bitcoin boğası Anthony Pompliano’ya röportaj veren Clemente, BlackRock’un SEC’e spot Bitcoin ETF’si başvurusu yapmasında bu yana ABD merkezli kurumsal yatırımcıların aktif olarak BTC biriktirdiğini gösteren üç kanıt olduğunu belirtti.

Gün boyunca çeşitli işlem seanslarına bakan Clemente, buradan hareketle ABD’deki piyasa katılımcılarının artan aktivitesine işaret ettiğini belirterek “ETF ticaretinin birkaç farklı şeyde tam olarak etkili olduğunu görebiliyoruz. Peki bu ticareti öncelikle kim yapıyor? Görünüşe göre ABD merkezli kurumsal yatırımcılar. Bunun kanıtı olarak baktığım iki şey var. Birincisi, Velo verilerinden bakabileceğimiz seansa göre kümülatif getiri olarak adlandırılan şey. Verileri AB, APAC ve ardından ABD ticaret seanslarına göre ayırdık. Görebildiğimiz şey, özellikle BlackRock’ın SEC’e spot Bitcoin ETF’si başvurusu yapmasından bu yana, hatta biraz daha öncesinde diğer işlem seanslarına göre ABD’de daha aktif bir şekilde BTC alımı yapıldığını görmemiz oldu.” dedi.

Clemente ayrıca Bitcoin’in Coinbase‘de diğer kripto para borsalarına kıyasla marjinal olarak daha fazla ilgi gördüğünü ve bunun da ABD merkezli kurumsal yatırımcıların artan katılımına işaret ettiğini ekledi.

CME’deki Vadeli İşlem Açık Faizindeki Artışa Vurgu

Zincir üzeri analisti ABD’li yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisinin arttığını gösteren üçüncü kanıt olarak ise Chicago Ticaret Borsası’ndaki (CME) Bitcoin vadeli işlem açık faizine dikkat çekti. Clemente’ye göre, BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’si başvurusundan bu yana küresel türev piyasasında Bitcoin vadeli işlemlerine açık ilgi hızla arttı ve bu da ABD’li kurumsal yatırımcıların diğer ülkelerdeki yatırımcılara göre BTC’ye daha fazla ilgi gösterdiklerini gösteriyor:

Son kanıt da CME’deki vadeli işlem açık faizleri. Yani bu, CME’de bekleyen toplam vadeli işlem sözleşmesi sayısıdır. CME’de genellikle kimler işlem yapıyor? Kaldıraçtan yararlanmak isteyen güçsüz kripto para yatırımcıları değil. ABD merkezli geleneksel tip şirketler. BlackRock’ın spot Bitcoin ETF ‘si başvurusu sonrasında CME vadeli işlem açık pozisyonlarında net bir sıçrama söz konusu. Bu süre zarfında yaklaşık bir milyar dolar (değerinde) değerinde açık pozisyon eklendi.

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