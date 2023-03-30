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Ünlü Milyarder Bitcoin ve Bu Altcoin’i İşaret Etti: Yükseliş Devam Edecek

Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz, özellikle Bitcoin (BTC) ve bir altcoin'deki yükselişin devam etmesini beklediğini açıkladı. İşte ünlü ismin yaptığı yorum.
22:14
30 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, yılın başından bu yana Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer kripto paraların büyük yükselişler yapmasına rağmen kriptoda paralardaki yükselişin devam etmesini beklediğini ifade etti.

“Bireysel Yatırımcı” Vurgusu

Galaxy Digital’in çeyreklik kazanç etkinliği sırasında açıklamalarda bulunan Mike Novogratz, kripto para piyasasının güçlü bir görüntü verdiğini ve kripto para fiyatlarının önümüzdeki aylarda artmasının kuvvetle muhtemel olduğunu savundu. Ünlü milyardere göre iki mavi çipli kripto paranın (Bitcoin ve Ethereum) diğer varlık sınıflarından daha iyi performans gösteriyor olması rallinin dümeninde bireysel yatırımcıların olduklarını gösteriyor:

Tekrar ediyorum, Bitcoin ve Ethereum iki yıl, üç yıl, dört yıl, bu yıl ve bugüne kadar riske göre ayarlanmış en iyi yatırımlar oldular ve bireysel yatırımcılar bunun farkında. Bu, onların finans piyasalarına katılma yolu ya da yollarından biri oldu. Fiyatlardaki yükselişin çoğu bireysel yatırımcılardan kaynaklanıyor ve biz bunu doğrudan görmüyoruz çünkü doğrudan bireysel çalışmıyoruz, ancak çok sayıda işletmeden işletmeye tüketiciye iş yapıyoruz ve bu nedenle bunu karşı taraflar aracılığıyla görebiliyoruz. Piyasa son derece güçlü görünüyor ve grafiklere teknik olarak baktığımda büyük haftalık kapanışlar yaptığımızı görüyorum. Aralık ayının sonunda zihnimin nerede olduğunu göz önüme aldığımda bunu söylediğime şaşırıyorum. Bundan üç ay, altı ay, dokuz ay sonra önemli ölçüde daha yüksek seviyede olursak bu beni şaşırtmaz.

Kripto Paralar “Anını” Yaşıyor

Galaxy Digital CEO’su, kripto paraların ABD’de patlak veren ve Avrupa’ya sıçrayan bankacılık krizi ve yüksek enflasyonun ortasında “anını” yaşadığını belirterek şunları söyledi:

Bu, kripto paraların zamanı. Kripto paralar birçok yönden bunun için yaratıldı, değil mi? Satoshi Nakamoto 2009 yılında eski finansal sistemin çökmesinden endişe ediyordu. Popülizmin politikamıza bulaşmasından, sürekli itibari para basılmasından ve paranın değerinin düşmesinden endişe etti ve Bitcoin’i yarattı. Bitcoin gerçekten de ilk merkeziyetsiz değer ya da para deposuydu ve daha sonra tüm bu merkeziyetsiz devrim endüstrisini doğurdu. ABD’de bir gün Silicon Valley Bank’ın sağlıklı olduğu ve üç gün sonra iflas ettiği, Signature Bank’ın Amerika’daki avukatlar, kripto ve New York’taki emlak için altyapının önemli bir parçası olduğu ve bir hafta sonra sistemimizin kırılgan olduğunu hatırlatmak için iflas ettiği bir bankacılık krizi gibisi yoktur. Yıllardır, 2008’den bu yana kelimenin tam anlamıyla ucuz parayla karnımızı doyurarak bir borç cümbüşü içindeydik bu ülkede sürdürülemez olabilecek bir borç-GSYİH oranı oluşturduk.

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