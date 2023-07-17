MetaMask’ın arkasındaki Ethereum uygulamaları üretim stüdyosu ConsenSys‘in paraya sıkıştığı ve bunun için yatırımcılarla görüşmeler yaptığı iddiası kripto para dünyasının bir devinin daha zor durumda olduğu hatta iflasın eşiğine geldiği yönündeki iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu.

İddialar Üzerine “Paraya İhtiyacımız Yok” Açıklaması Geldi

Ethereum’un kurucularından Joseph Lubin‘in liderliğindeki ConsenSys’in bir süredir yatırımcılarla potansiyel bir sermaye enjeksiyonu hakkında görüşmeler yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Konuya yakın dört kaynak, dev Blockchain şirketinin son haftalarda yatırım almak için birden fazla yatırımcı ile görüştüğünü iddia etti. İddialar üzerine açıklama yapan şirket, paraya ihtiyacı olmadığı ve aktif olarak yatırım arayışında olmadığını belirtti.

Bir ConsenSys sözcüsü, şirketin bazen gelen yatırımcı ilgisini dikkate alsa da hala bol miktarda nakde sahip olduğunu belirterek herhangi bir yatırım arayışında olmadıklarını söyledi. Sözcü, “Consensys, 2022’deki ekosistem çöküşleri ve şirket iflaslarının ardından daha çok kazanan olarak görüldü. Sonuç olarak şirket, kısmen bu yılın başında hisse senedimizdeki ikincil piyasa faaliyeti hakkındaki yanlış haberlerden dolayı önemli bir yatırımcı ilgisi akını gördü.” derken şirketin paraya ihtiyacı olmadığını ve aktif olarak resmi bir yatırım arayışı sürecinin parçası olmadığını ekledi.

Sözcü, yanlış haberlerle ilgili olarak ikincil piyasaların ConsenSys hisselerinde gerçekleştirilen işlemlerin küçük bir bölümünü temsil ettiğinin altını çizdi.

ConsenSys, Mart ayında OpenSea, Blockchain.com, Alchemy, Blockdaemon ve Kraken gibi kripto para dünyasının önde gelen şirketleriyle birlikte hisseleri yüksek indirimle satışa sunulan şirketler arasında yer almıştı. Şirketin hisseleri yüzde 71’i bulan indirimle satılıyordu.

Son Yatırım Turunda 7 Milyar Dolar Değer Biçilmişti

ConsenSys en son 2022’nin başlarında ParaFi Capital liderliğinde 450 milyon dolarlık bir D Serisi turunda yatırım turuna çıkmış ve bu turda şirkete 7 milyar dolar değer biçilmişti. SoftBank Vision Fund 2, Temasek ve Microsoft gibi dev yatırımcılar da yatırım turuna katılarak şirkete yatırım yapanlar arasında yer yapmışlardı.