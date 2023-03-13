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  •   Ünlü Kripto Milyarderi: Artık Bitti, BTC ve Diğerleri Buna Mecbur!

Ünlü Kripto Milyarderi: Artık Bitti, BTC ve Diğerleri Buna Mecbur!

Piyasaların yakından tanıdığı isim bugün fazlasıyla heyecanlıydı ve artık işin sonuna geldiğimizi düşünüyor.
19:40
13 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği isimlerden olan Arthur Hayes güncel durumu değerlendirdi. BitMEX kripto borsasının kurucu ortağı geçtiğimiz yıl Bitcoin ve Ethereum için daha büyük bir düşüş beklediğini söylemişti ve haklı çıktı. Şimdi de başka bir uyarıda bulunuyor. Peki kripto yatırımcılarını neler bekliyor?

Kripto Paraların Geleceği

Bugün Hayes son derece keyifliydi ve sosyal medya hesabı üzerinden güncel duruma dair değerlendirmelerini paylaştı. Hayes, Federal Rezerv‘in faiz artışlarını tamamen durdurmak zorunda kalacağına ve sisteme tekrar para enjekte etmeye başlayarak risk varlıklarına ve özellikle de kripto piyasalarına sermaye akışının önünü açacağına inandığını söylüyor. Ufak bir parantez açalım Signature ve Silvergate Bank iflaslarının ardından birçok borsaya USD gönderilemiyor. Bu bugünlerde gözden kaçırılan önemli bir detay ve önümüzdeki günlerde olumlu havayı dağıtabilir.

Hayes’e dönecek olursak bu tahmin, ABD bankacılık krizinin devam ettiği, First Republic Bank hisselerinin Pazartesi günü %75 değer kaybettiği, yatırımcıların portföylerini yeniden değerlendirmek için çabaladığı ve bireyler ile şirketlerin ülkenin bölgesel bankalarındaki varlıklarının güvenliğini incelediği bir dönemde geldi.

Bitcoin ve Altcoinler Yükselecek

Son 40 yılın en hızlı faiz artışını yapan Fed yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren Silicon Valley Bank’ın iflasına neden oldu. Uzun vadeli devlet tahvillerini düşük faizli şekilde alan bazı bankalar riskini doğru ayarlayamadığı için müşterilerinin çekim taleplerini karşılayabilmek için bu kağıtları zararına satmaya başladı. Fed’in de bilançosunda bu durum yüz milyarlarca dolarlık delik açmıştı.

Hayes sonucun şimdiden belli olduğuna inandığını söylüyor.

“Lanet olası boğa piyasasına hazır mısınız? Fed Fonları %0’a geri dönebilir… Risk varlıklarında ralliye hazır olun.”

Pazar günü Biden Yönetimi, başarısız olan Silicon Valley Bank ve yeni kapatılan Signature Bank’taki tüm mevduat sahiplerini destekleyeceğini ve herkesin parasını alabilmesini sağlayacağını duyurdu. Bu hamle, Amerikan halkına banka hesaplarında tuttukları paranın güvende olduğu ve FDIC tarafından sigortalanan 250.000 dolardan fazla tutara sahip hesapların bile sağlam kalacağı konusunda güvence vermek için tasarlanmıştır. Bölgesel Amerikan bankaları, istikrarlı bir değeri korumak ve kurumlara çeşitlendirme ve getiri elde etmek için güvenli bir yol sunmak üzere tasarlanan ABD tahvillerine yaptıkları yatırımlar Fed’in agresif faiz artırımları serisinin ortasında değer kaybettiği için iflas ediyor.

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