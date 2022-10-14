Yeni bir teori olmasa da eski bir SpaceX stajyeri tarafından yapılan açıklamalar konuyu yeniden gündeme taşıyabilir.

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Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun kimliği yıllardır gizemini koruyor ve tabii ki yıllardır Nakamoto’nun kimliği ile ilgili iddialar ortaya atılıyor. Satoshi Nakamoto’nun Elon Musk olduğu iddiaları bir dönem gündemi sallamıştı. Yeni bir teori olmasa da eski bir SpaceX stajyeri tarafından yapılan açıklamalar konuyu yeniden gündeme taşıyabilir.

Elon Musk, Satoshi Nakamoto Mu?

Satoshi Nakamoto’nun PayPal’ın kurucu ortağı olduğuna inanan Sahil Gupta ortaya attığı iddialarda, Nakamoto ve Musk arasındaki ilginç benzerlikleri ortaya koyduğu bir rapor paylaştı. Yine de Musk’ın geçmiş yıllarda Nakamoto olmadığını dile getirdiğini belirtmekte fayda var.

Gelelim Gupta’nın açıklamalarına… Gupta, BeInCrypto’ya yaptığı açıklamalarda, “Birkaç yıl önce Musk’ın Bitcoin’in kaynak kodunu yazıp yazamayacağını merak ettim ve daha sonra onun gerçekten Nakamoto olduğunu anladım. Musk, yazılımı, kelimenin tam anlamıyla eşler arası ödemelerde uzmanlaşan ilk şirketleri Zip2 ve Xcom için yazdı. Xcom’un kaynak kodu C++ ile yazılmış ve “monolitik” olarak tanımlanmıştır. Bitcoin’inki de öyleydi.” ifadelerini kullanıyor.

Satoshi’nin forum gönderilerini de değerlendiren Gupta, Satoshi’nin “bloody hard” ve “order of magnitude” kullanımlarının Musk’ın ayırt edici ifadeleri olduğunu dile getiriyor. Ayrıca yapılan açıklamalara göre, Satoshi bir noktada sonra çift boşluk kullanarak yazmaya başladı ve aynı durum Musk’da da görülüyor. Gupta konuyla ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam ediyor:

Daha sonra, Satoshi’nin 2009’da Van Nuys, Los Angeles’ta bir IP adresini sızdırdığına dair bir makale ortaya çıktı. İşin garibi, SpaceX Van Nuys’un bitişiğinde ve Musk sık sık Van Nuys Havaalanı’na gidiyor.

Doğrudan Kanıtı Var Mı?

Gupta, Musk’ın Satoshi olduğuna dair doğrudan bir kanıtı olmasa da, ikinci dereceden bir kanıt yığınına sahip olduğunu söylüyor. Bu kanıtlar arasında “coğrafi konum, teknik yetenek, yazı stili ve motive edici felsefenin nadir kesişimi” bulunuyor.

Öte yandan Gupta’nın SpaceX’te staj yapmış olması ve bu sebeple de Musk’a yakın olması iddiaları biraz daha güçlendiriyor olabilir. SpaceX için çalışırken tüm noktaları birleştirdiğini ifade eden Gupta, Satoshi Nakamoto ve Elon Musk‘ın ortak dil kullandıklarını dile getiriyor.

Tüm bunlara ek olarak Gupta, başka bir PayPal kurucu ortağı olan Luke Nosek’in PayPal’ın misyonunun “küresel bir para birimi yaratmak” olduğunu dile getirdiğini söylüyor. Bu noktada Nosek’in “Para birimlerinin değerini düşüren bu yozlaşmış banka ve hükümet kartellerinin müdahalesinden bağımsız olmasını istedik. Ve ekonomik olarak çok güçlü bir şey inşa etmeyi başardık, birçok küçük işletme için bazı şeyleri mümkün kıldık, bununla gurur duyuyoruz, ancak misyona hiçbir zaman ulaşamadık.” sözlerine dikkat çekiliyor.