Ünlü ekonomist ve kripto para analisti Alex Kruger, Bitcoin'de (BTC) yükseliş beklediğini dile getirerek en büyük kripto paranın yıl içinde büyük bir ralli yapabileceğini söyledi.

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Ekonomist ve kripto para analisti Alex Kruger, Bitcoin‘de (BTC) yükseliş beklediğini dile getirerek en büyük kripto paranın yıl içinde büyük bir ralli yapabileceğini söyledi.

Bitcoin’de O Seviyeyi Bekliyor

Ünlü ekonomist Alex Kruger, 150 binden fazla Twitter takipçisine, piyasa değerine göre en büyük kripto para BTC‘nin bir fiyat düzeltmesi görmeden önce mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 52’lik bir sıçramayla 35 bin dolara kadar yükselmesini beklediğini belirtti. Kruger’e göre Bitcoin’in böyle bir ralli yapması piyasaların normal işleyişine uygun olarak gerçekleşecek:

30 bin dolar seviyesini geçtikten sonra geri çekilme olması normal piyasa dinamiklerine uygun şekilde gerçekleşecek. Piyasalar önemli seviyeleri aşma, stopları tetikleme, enayileri çekme ve sonra onları dışarı atma eğilimindedir. Ve 30 bin dolar ila 35 bin dolar aralığının gelmesinin ihtimalini yüksek görüyorum.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,15 gibi hemen hemen nötr fiyat hareketiyle 22 bin 982 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin için ortaya koyduğu yükseliş senaryosunun ardından fiyatın 19 bin dolar ila 20 bin dolar aralığında bir noktaya gerileyip gerilmeyeceği sorusuna yanıt veren Kruger, böyle bir fiyat hareketinin ihtimal dahilinde olduğunu söylese de 23 bin dolar seviyesinin görülmesinin daha olası olduğunu belirtti.

Kesin olarak evet. Olası olmaması için hala çok yakın. Ancak şu anda bunun üzerine bahis yapmıyor. Önce 23 bin dolar civarında bir konsolidasyon, sonra da daha yüksek bir seviyenin gelmesini bekliyorum. Bu arada, 23 bin dolar ya da 19 bin dolar, büyük oynamadığınız ya da altcoin’lerde oynamadığınız sürece pek bir fark yaratmıyor.

Hisse Senedi Piyasaları ve Kripto Para Piyasası

Kruger ayrıca halka açık şirketlerin zayıf kazanç tahminlerinin, hisse senedi piyasaları ve kripto para piyasasının şu anda zayıf bir korelasyona sahip olması nedeniyle Bitcoin’de düşüşü tetiklemesinin ihtimal dahilinde olmadığını söyledi.

Bununla birlikte Kruger, Federal Açık Piyasa Komitesi‘nin (FOMC) faizleri artırma ve diğer para politikası sıkılaştırma önlemlerinden yana olmaya devam etmesinin kripto para piyasasının etkilemesinin muhtemel olduğunu belirterek bir sonraki Fed toplantısında ne olacağının hala belirsizliğini koruduğunu ifade etti: ekliyor.