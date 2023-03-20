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Ünlü Analitik Şirketi Kanıt Sundu! Bitcoin’de (BTC) Buna Hazır Olun!

Kripto piyasalarında adından sıkça bahsedilen veri analiz platformu kanıt göstererek Bitcoin'de (BTC) bu senaryoya hazır oldun uyarısında bulundu.
17:15
20 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Gün içerisinde Bitcoin’in (BTC) fiyatı 28.000 doların üzerine çıkarak 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak uzmanlar, borsalara BTC akışı ve artan madenci maliyetleri, dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor.

Bitcoin Fiyat Performansı!

Bitcoin geçen hafta %30’luk bir fiyat artışı yaşadı. Ancak zincir üstü ölçümleri ele alan analistler BTC fiyatının 24.500 dolara doğru geri dönebileceğini ileri sürdü. Ekonomik veri analiz platformu MacroMicro’ya göre, Bitcoin madenciliğinin ortalama maliyeti geçen ay fiyattan daha hızlı arttı. 20 Mart’tan önceki 30 gün içinde, madencilik maliyetleri blok başına 33.000 dolar ile zirve yaparken, BTC fiyatları yalnızca 28.500 dolara ulaştı. Oluşan eşitsizlik, son fiyat artışına rağmen madencilerin geçen ay ciddi kayıplar yaşadığı anlamına gelebilir.

Özellikle Bitcoin’in fiyatı 18 Mart tarihinde ortalama madencilik maliyetlerinin yaklaşık 3.000 dolar üzerine çıktı. Ancak artan fiyatlardan kar elde etmek için önümüzdeki günlerde yeni madencilerin ağa katılması durumunda bu fazlalık yakında kaybolabilir.  Mevcut fiyat rallisi, madencilerin geçmiş kayıplarının bir kısmını telafi etmek için daha fazla token satışına tanık olabilir. Madenci rezervlerinde dolaşan toplam BTC arzının yaklaşık %10’u ile Bitcoin düğümü operatörlerinden gelen satış baskısı, BTC fiyatı üzerinde önemli bir düşüş eğilimi gösterebilir.

BTC’de Düşüş Tehlikesi!

Önde gelen Blockchain istihbarat firması Glassnode’a göre, başka bir düşüş trendi sinyali de BTC holder’larının son zamanlarda borsalardaki token akışını hızlandırması. Borsalardaki BTC mevduatları, sürekli olarak para çekme işlemlerini aştı. Son yedi işlem gününde borsalardaki Bitcoin arzı, 13 Mart’ta 3.895 BTC’den 19 Mart kapanışında yatırılan 36.700 BTC’den fazla arttı. Borsalar uzun bir süre boyunca para yatırma işlemlerini geride bıraktığında, bu durum BTC holder’larının kendilerini kısa vadeli işlemler ve kar elde etme fırsatları için giderek daha fazla konumlandırdıkları anlamına gelebilir. Belirtilen teori tutarsa, olası bir satış baskısı önümüzdeki haftalarda BTC fiyatının geri çekilmesini tetikleyebilir.

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