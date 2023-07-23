Bitcoin (BTC), 30.000 dolar altındaki ziyaretini uzatıyor gibi gözüküyor. BTC fiyatı son günlerde 30.000 dolar altına geriledikten sonra hız kesmeden düşmeye devam ediyor ve an itibarıyla 29.800 dolara iğne attı. BTC’nin 7 gün içerisinde %1,4 düşüş yaşaması kesinlikle kripto para sektörünü de kızıla boyadı. Analistler ise bu düşüşün devam edeceğinden oldukça emin gözüküyorlar.

Ünlü kripto para analisti Crypto Chase, dün yaptığı açıklamada BTC için düşüşün bitmediğini aktardı.

BTC İçin Herkes Düşüş Bekliyor

Chase, BTC’nin çifte tepe formasyonu sebebiyle düşmeye devam edeceğini aktardı. Bunun yanı sıra popüler analist Crypto Tony de sert bir uyarıda bulunarak 25.000 dolar ila 20.000 dolara kadar düşüş beklediğinin altını çizdi.

Piyasanın tanınan isimlerinden Nebraskan Gooner ise BTC için 19.000 dolara işaret etti. Aslında blok ödülü yarılanması yaklaşmadan önce fiyatın sert düşmesi beklenen bir şey ve 2024 yılı öncesinde böyle sert düşüşler görülebilir. Son dönemin en kritik desteklerinden olan 20.000 dolar, tam da istenen bir seviye olabilir. 20.000 doların altına, 19.000 dolara düşüş bekleyen ünlü analist Nebraskan da bu sebeple aslında büyük bir doğruluk oranına sahip olabilir.

BTC Hedefi 19.000 Dolar

Bir diğer popüler kripto para analisti Toni Ghinea ise konu hakkında “ya tamam ya devam” zamanının geldiğini aktardı. BTC için önümüzdeki hafta 31.000 dolar ila 32.000 dolar veya 29.000 dolar beklentisi var. Analist, konu hakkında şunları belirtti:

“Bence şu an kırılım yakın. Eğer önümüzdeki günlerde patlama olmazsa 27.000 dolar, devamında 19.000 ve 23.000 dolar gelebilir.”

BTC fiyatı için 27.000 dolar çok kritik destek ve analistin de belirttiği gibi bunun altındaki en önemli destek 20.000 dolar seviyesi. Analistlerin bu düşüş odaklı yorumları ise kesinlikle dikkat edilmesi gereken ifadeler olarak görülüyor. BTC bu kadar beklentinin devamında 19.000 dolara sert bir düşüş yaşayabilir ve bir süre düzeltme döneminden geçebilir. Bu durum altcoinleri de olumsuz etkileyebilir ve sektörde genel bir düşüş başlayabilir.