Yakın zamanda piyasada yaşanan gerilemenin ortasında XRP‘nin toparlanma belirtileri göstermesi, önemli analist Dark Defender’ın yatırımcıların yakından izlemesi gereken temel destek ve direnç seviyelerini belirlemesine yol açtı.

XRP Yorum

Saygın bir analist olan Dark Defender, kısa süre önce piyasa değerine göre en büyük 5. kripto para birimi olan XRP için mevcut destek ve direnç seviyelerini vurguladı. Analist, XRP’nin günlük grafik analizine dayanarak, günlük dalga trendinin yeşil bir sinyal göstermesi nedeniyle olumlu bir fiyat görünümünün belirgin olduğunu gösteriyor.

Analist tarafından belirtildiği üzere, XRP’nin ilk destek seviyesi 0,52886 dolar oldu. Ancak, XRP şu anda 0,5161 dolardan işlem görürken, dünkü kazançların ardından bir düşüş yaşayarak bu destek seviyesinin altına düştü.

XRP bugün erken saatlerde 0,5368 dolara yükseldi, ancak o zamandan beri düşüş eğiliminde ve 0,52886 dolar destek seviyesini aştı. Bir sonraki destek hattı 0,39169 dolarda yatıyor. Öte yandan, XRP toparlanırsa, Dark Defender ilk zorlu direnç seviyesini 0,60442 dolar olarak belirledi. XRP bir haftadan uzun bir süredir bu fiyat noktasına ulaşmadı.

XRP sekiz gün boyunca bu değerin altında kalmış olsa da, uzun süreli bir toparlanma bu direnci aşmasını sağlayabilir. Dark Defender’ın kısa vadeli analizlere göre, bunu başarmak bir sonraki hedefi 0,66492 dolar olarak belirlemişti.

Analist, ileriye bakıldığında XRP’nin ABD doları ile pariteye ulaşması ve onu aşması için daha uzun vadeli bir potansiyel görüyor. Yargıç Analisa Torres’in olumlu kararının ardından XRP’nin 13 Temmuz’da 0,9380 dolara ulaştığını belirtmek gerekiyor.

Dark Defender, XRP 0,93 dolarlık direnci aştığında 1,33 dolarlık bir hedef belirliyor. Analist, XRP’nin 1,33 doları aşması halinde 1,88 dolara kadar bir yükseliş öngörüyor ki bu da mevcut fiyattan %258’lik etkileyici bir artış anlamına geliyor.

XRP Fiyat Görünümü

XRP’nin son toparlanma girişimleri, kripto varlığın psikolojik destek seviyesi olan 0,60 doların altına düştüğü 15 Ağustos’ta başlayan bir gerilemenin ardından geldi. Takip eden günlerde, ayılar XRP’nin pozisyonunu daha da tehlikeye atarak 17 Ağustos’ta iki ayın en düşük seviyesi olan 0,4226 dolara gerilemesine neden oldu.

O zamandan bu yana mütevazı bir toparlanmaya rağmen, XRP düşüş eğilimini sürdürdü. Mevcut kurtarma kampanyası bir miktar umut verse de, başarısının kapsamı henüz belirlenmediği için dikkatli olunması tavsiye edilmekte.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.