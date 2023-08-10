Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) kısa bir süre önce blockchain tabanlı dijital ödeme ağı Ripple‘ı da içeren bir sınır ötesi ödemeler birlikte çalışabilirlik ve genişletme (PIE) görev gücünü duyurdu. Bu gelişmenin SEC ve Ripple davasına rağmen Ripple Labs lehinde gelişmesi tüm gözleri tekrar XRP’nin üstüne çekti.

Ödeme Sistemleri Geliştiriliyor

9 Ağustos’ta Uluslararası Ödemeler Bankası, PIE görev gücünün 11 Mayıs toplantısının bir özetini paylaştı ve burada banka genel kurul üyelerinin “sınır ötesi ödemeleri geliştirmek ve G20 tarafından onaylanan sınır ötesi ödemeler için nicel hedefleri karşılamak” için çalışacaklarını açıkladı. Görev gücü, BIS Ödemeler ve Piyasa Altyapısı Komitesi’nin bir parçası olarak lanse edildi.

Uluslarası Ödemeler Bankası’na göre, PIE görev gücü ayrıca ödeme sistemlerine erişimi iyileştirerek, ödeme sistemi çalışma saatlerini uzatarak ve uygulama programlama arayüzleri ile mesajlaşma yönlerini birbirine bağlamak da dahil olmak üzere farklı ödeme sistemleri arasında bağlantılar oluşturarak sınır ötesi ödemeleri geliştirecektir.

Ripple İçin Haberler Umut Verici

Görev gücünün bir üyesi olarak Ripple, Uluslararası Ödemeler Bankası’nın sınır ötesi ödemelerin birlikte çalışabilirliğini geliştirme hedefini yerine getirmek için Mastercard ve SWIFT gibi finans sektörünün önde gelen kuruluşlarıyla birlikte çalışacak. Uluslararası Ödemeler Bankası ayrıca ödeme sistemlerindeki iyileştirmelerin hem kamu hem de özel sektördeki paydaşlar arasında küresel koordinasyon ve işbirliği gerektirdiğini vurguladı.

Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Ripple Labs arasındaki davaya ilişkin son gelişmelerde SEC geçici bir temyiz arayışında. SEC 9 Ağustos’ta davaya bakan hakime bir mektup göndererek kararın temyiz mahkemesi tarafından yeniden incelenmesi gerektiğini belirtti. SEC, bir incelemenin gerekli olduğuna inanıyor ve dava devam ederken bile kararın gözden geçirilmesini istiyor. Dava kararının açıklandığı tarih olan 14 Temmuz’dan beri süreci takip eden herkes SEC tarafından böyle bir hamle yapılması beklenen bir gelişmeydi.