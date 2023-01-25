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Tesla BTC mi sattı? Bitcoin ve Kripto Paralar İçin Kritik Saatler Başladı!

Kripto para yatırımcıları nefesini tuttu ve bu haberi bekliyor. Sadece saatler kaldı. İşte detaylar.
16:15
25 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2021 Şubat ayında 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın alan Tesla varlıklarının önemli bir kısmını geçtiğimiz yıl boşalttı. Kripto para piyasalarında büyük çöküş başlamadan gelen satışlar yatırımcılar için aslında bir öncü sinyal olmuştu. Peki Tesla yeniden Bitcoin satmış olabilir mi? Kritik saatler neden önemli?

Tesla Bitcoin Mi Sattı?

Elon Musk bir süredir dünyanın en zengin ismi değil. Birinciliği Tesla hisselerinin değer kaybetmesi nedeniyle Bernard Arnault’a kaptırdı. Musk’ın serveti 159,7 milyar dolarken Bernard Arnault 212,3 milyar dolarlık net varlığa sahip. Twitter’ı satın almasıyla geçtiğimiz yıl gündemdeki yerini koruyan Musk halen kripto paralarla alakalı kendisinden beklenen adımı atmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Temmuz’da açıklanan kazanç raporunda Bitcoin varlıklarının %75’ini satan Elon Musk o günlerde 29.000 dolar maliyetle satışı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Bitcoin’lerini 2021 Şubat ayında ortalama 31.700 dolardan satın alan Tesla büyük bir satın alma fırsatı yakaladı.

Elon Musk’ın şirketi 2022 yılının son çeyreğinde 16.000 doların altında fiyattan Bitcoin satın alma fırsatı yakaladı. Peki bu fırsatı değerlendirip 29.000 dolardan sattığı varlıkları yerine koydu mu? Bunu ancak saatler sonra öğreneceğiz.

Kripto Paralar İçin Kritik

Bugün 00:00 sonrasında (26 Ocak Perşembe günün ilk dakikaları, tahmini 00:05) ABD hisse senedi piyasaları kapandıktan son Tesla’nın 2022 son çeyrek ve yıllık kazanç raporu açıklanacak. Bununla birlikte Fidelity ve Nasdaq gibi devlerin de kazanç raporlarının açıklandığını göreceğiz. Eğer Elon Musk, 16.000 doların altındaki Bitcoin fiyatını bir fırsat olarak gördüyse sattığı BTC’leri yerine koymuş olabilir. Bununla birlikte Fidelity’nin kripto paralarla yakın münasebeti biliniyor onun da bilançosunda bir sürpriz görme ihtimalimiz var.

Eğer Musk kalan Bitcoin’lerini de son çeyrekte büyük FTX çöküşü başlamadan önce sattıysa bu yatırımcıları rahatsız edecektir. Ancak tam tersi senaryoda 16.000 dolarlı seviyelerden alım yaptığı ortaya çıkarsa Bitcoin’in ani yükselişler yaşaması muhtemel. Sosyal medyadaki gücü düşünüldüğünde Musk’ın Bitcoin ve kripto paralar konusunda attığı adımlar hayati önem taşıyor. Nitekim 2021 yılı ortasındaki büyük piyasa çöküşü de Musk’ın Bitcoin ile ödemeleri almayı durdurmasıyla başlamıştı.

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