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Teknoloji Devi Apple’dan Bitcoin Sürprizi! Gören Gözlerine İnanamıyor!

Teknoloji devi Apple'ın MacBook'larında kullandığı macOS yazılımının son sürümlerinin içine Bitcoin'in (BTC) whitepaper'ını gizlendiği ortaya çıktı.
10:09
6 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bağımsız blog yazarı Andy Baio geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir blog yazısında teknoloji devi Apple‘ın MacBook’larında kullandığı macOS yazılımının son sürümlerinin içine Bitcoin‘in (BTC) whitepaper’ının (teknik belgesinin) gizlendiğini ortaya çıkardı.

MacBook Kullanıcıları İçin Erişilebilir Bitcoin Teknik Belgesi

Bağımsız blog yazarı Andy Baio, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir blog yazısında Apple’ın macOS yazılımının son sürümlerinin içine Bitcoin’in teknik belgesinin gizlendiğini ortaya çıkardı. Baio, yayımladığı blog yazısında “Dosya, macOS Mojave’den (10.14.0) mevcut sürüm olan macOS Ventura’ya (13.3) kadar her macOS sürümünde bulunuyor. macOS High Sierra’da (10.13) veya daha önceki macOS sürümlerinde ise bulunmuyor.” notunu düştü.

Uygun macOS sürümünü çalıştıran tüm MacBook kullananları, basit iki adımı izleyerek Bitcoin’in teknik belgesine ulaşabiliyorlar. Bunun için öncelikle Terminal uygulamasının açılması ve aşağıdaki komutun uygulama ekranına girilmesi gerekiyor:

open /System/Library/Image\ Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf

Bitcoin’in Teknik Belgesi Örnek Belge Olarak kullanılıyor

Baio, Bitcoin’in teknik belgesinin macOS’lardaki yardımcı uygulamalardan birisi olan Görüntü Yakalama uygulamasında Virtual Scanner II adlı bir cihaz için örnek belge olarak konumlandırıldığını belirtti.

Belge bazı MacBook kullanıcıları için direkt Görüntü Yakalama uygulaması üzerinden erişilebilir durumda. Ancak belgenin bazı MacBook kullanıcıları için gizlenmiş ya da varsayılan olarak herkes için ulaşılabilir değil. Bağımsız blog yazarı belgenin neden bazı kullanıcılar için gizlendiğinin net olmadığının altını çizerken, belgenin tam olarak ne amaçla kullanıldığının da bilinmediğini ekledi.

Görüntü Yakalama uygulaması üzerinden Bitcoin’in teknik belgesine ulaşmak isteyenler, Görüntü Yakalama uygulamasından kullanılabiliyorsa Virtual Scanner II cihazını seçmeleri, Ayrıntılar’daki Ortam seçeneğinden “Belge”yi ve Ortam DPI’ını 72 DPI olarak ayarlaması gerekiyor. Bu yapıldığında Görüntü Yakalama uygulaması üzerinden de Bitcoin’in teknik belgesinin ilk sayfasının önizlemesi görüntülenebiliyor.

Teknoloji devi Apple’ın MacBook’larına Bitcoin‘in teknik belgesini koyduğunun ortaya çıkması yatırımcıları hem meraklandırdı hem de ilginç spekülasyonların yapılmasına neden oldu. Apple’ın gizli bir Bitcoin savunucusu olduğunu öne sürenler olsa da belgenin kullanışlı, küçük boyutlu ve çok sayfalı bir PDF olmasından dolayı macOS’da yer bulduğu üzerinde duruluyor.

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