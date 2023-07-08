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Kripto analiz platformu Santiment, yeni bir blog gönderisinde kripto para piyasasındaki güncel durumu değerlendirdi. Piyasa değeri yüksek kripto para birimlerinin geçen haftaki kâr alımlarının ardından yeniden zarara geçtiğini belirten Santiment, yüksek miktarlarda satış baskısı ile karşılaşan iki altcoin’e dikkat çekti. Santiment’in verilerine göre XRP ve ADA’da yüksek miktarlarda satışlar gerçekleştirildi.

Santiment’ten Uyarı Niteliğinde Paylaşım

Kripto analiz platformu Santiment, yeni bir blog gönderisinde kripto para piyasasındaki ve piyasa değeri yüksek kripto para birimlerindeki son durumu değerlendirdi. Santiment, piyasa değeri yüksek kripto para birimlerinin geçen haftaki yüksek kâr alımlarının ardından yeniden zarara geçtiğini belirtti ve büyük bir satış baskısı ile karşılaşan iki kripto para birimine dikkat çekti.

Kripto analiz platofmu Santiment, son piyasa değerlendirmesini Twitter’da da paylaştı ve paylaşımına XRP ve ADA‘nın yüksek miktarlarda satış görmekte olduğunu belirten kısa bir not ekledi:

“En büyük kripto varlıkları, geçen haftaki yüksek kar alımının ardından zararla işlem görüyor. XRP ve ADA, daha düşük fiyatlarla özellikle yüksek miktarda satış görüyor.”

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Güne düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %0,5 gibi düşük oranlı bir değer kaybı kaydederek 30.200 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasası, lider kripto para birimi BTC‘deki değer kayıplarının da etkisiyle düşüşe geçti.

Çoğu altcoin’de sabah saatlerinden bu yana çeşitli oranlarda değer kayıpları görüldü. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,18 trilyon dolara geriledi. Ethereum (ETH) ise kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1860 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.