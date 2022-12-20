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Bir zamanlar dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in çökerek iflas etmesiyle şiddetlenen kripto para piyasasındaki uzun kripto kışına rağmen analistler Bitcoin‘in (BTC) ve diğer kripto paraların daha olumlu bir Noel günü geçirip geçiremeyeceği konusunu sorguluyorlar. O analistlerden birisi de tecrübeli kripto para analisti Tolberti. Tolberti, Bitcoin’in oldukça sert bir fiyat hareketi yapmasını bekliyor.

Analist BTC’de Büyük Çöküş Bekliyor

Geçmiş veriler Bitcoin’in önceki üç Noel‘de yıldan yıla (YoY) tutarlı bir yükseliş kaydettiğini ortaya koyuyor. Son teknik analiz faktörleri yükseliş trendinin bu Noel’de devam edip etmeyeceğini göstermesi bakımından önem taşıyor. Bitcoin’in haftalık grafiğindeki son mum çubuğunu değerlendiren kripto para analisti Tolberti, TradingView platformunu kullanarak gözlemlediği üç faktöre dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.

Analistin haftalık BTC grafiğindeki gözlemlediği ve bunlar ışığında yatırımcıları uyardığı üç teknik analiz (TA) göstergesi şunlar: mezar taşı doji mum çubuğu formasyonu, kayan yıldız mum formasyonu ve düşen kama modeli formasyonu.

Özellikle, mezar taşı doji mum çubuğu formasyonu, düşüş trendinin sonunda ve yükseliş trendinin kapanış aşamalarında ortaya çıkabilen, kararsızlık ve fiyat üzerinde yatırımcıların tarafsızlığına işaret eden düşüş trendinin tersine dönüşü veya geçiş formasyonudur. Uzmana göre, Bitcoin için böyle bir durum söz konusu olabilir. Aynı zamanda, kayan yıldız mum formasyonu, en büyük kripto paranın yükseliş trendinin ivmesini kaybetmekte olduğu, yükseliş trendinin zirvesinde olduğu ve formasyonun söz konusu yükseliş trendini sona erdirmeye yardımcı olduğunu göstermektedir.

Kripto para analisti Tolberti, Bitcoin’in haftalık grafiğinde sert bir kırmızı mum yakmasını ve fiyatın sırasıyla 10 bin dolar, 6 bin 500 dolar ve 3 bin dolara düşmesini bekliyor.

Tüm bunlarla birlikte, Bitcoin için 1 haftalık göstergeler osilatörlerin 2’sinin al, 9’unun nötr, 0’ının ise sat sinyali verdiği, hareketli ortalamaların (MA) 13’ünün sat, 10’unun nötr ve 3’ünün al sinyali verdiği görülüyor. Bu veriler Tolberti’nin büyük çöküş beklentisini destekliyor.

Emtia Uzmanı Bitcoin’den Umutlu: Sıcak Günler Geliyor

Öte yandan, Bloomberg’in kıdemli emtia uzmanı Mike McGlone, 19 Aralık’ta Bitcoin’in 2022’de diğerlerinin çoğuyla birlikte bir dayak yedikten sonra daha iyi performans gösterme eğilimini sürdürmeye hazır olduğunu, en büyük kripto parada sıcak günlerin kapıda olduğu öngörüsünde bulundu.

McGlone’un analizi, Bitcoin’in ABD’den gelen olumlu enflasyon verilerinden esinlenerek elde ettiği kazanımları sürdürememesi üzerine geldi. Gerçekten de olumlu gelen enflasyon verilerinin ardından BTC‘nin 18 bin dolardaki kritik seviyeyi geri kazandığı ama bu seviyenin üzerinde tutunamayarak yönünü aşağı çevirdiği görülmüştü.