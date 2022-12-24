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  •   Tecrübeli Analiste Göre Bu Altcoin Yakında Patlayacak! En Az Yüzde 60!

Tecrübeli Analiste Göre Bu Altcoin Yakında Patlayacak! En Az Yüzde 60!

Kripto para analisti Kaleo, piyasa değeri bakımından en büyük altcoin Ethereum (ETH) fiyatının önemli ölçüde yükseleceği konusunda oldukça iyimser.
18:40
24 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader’ı Kaleo, piyasa değeri bakımından en büyük altcoin olan Ethereum (ETH) fiyatının önemli ölçüde yükseleceği konusunda oldukça iyimser.

“ETH’de 2 Bin Dolar Yolculuğu Başlıyor”

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Kaleo, 550 binden fazla Twitter takipçisine, piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto paranın mevcut seviyelerden yüzde 60’ın üzerinde yükselme trendinin içinde olduğunu iddia ederek, “Ethereum’da 2 bin doların üzerine olan yolculuk yakında başlayacak” dedi.

ABD doları karşısında Ethereum’da yükseliş bekleyen Kaleo, ETH‘nin BTC paritesinde (ETH/BTC) iyi performans göstermeyeceğine inanıyor.

Kripto para analisti Kaleo, ETH/BTC‘nin muhtemelen düşüş trendine devam edeceğini öngörerek, en büyük kripto paranın önümüzdeki aylarda akıllı sözleşme protokolünden daha iyi performans göstereceğini öne sürmüştü:

ETH/BTC. ETH son sıkışmada BTC’yi geride bıraktı, ancak dirençten red yedi. Bu oranın önümüzdeki aylarda daha da düşmesini bekliyorum.

“ETH’nin Yükselmesi İçin BTC Yükselmeli”

ETH/BTC düşüş trendi göz önünde bulundurulduğunda Kaleo, Ethereum’un rallisinin gerçekleşmesi için Bitcoin’in mevcut fiyatı olan 16 bin 840 dolardan yaklaşık yüzde 108 artması gerektiğine vurgu yaparak “Bunun ETH/BTC oranındaki düşüşle uyumlu olması için BTC‘nin yaklaşık 35 bin dolara kadar yükselmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Kaleo, ETH/BTC grafiğinin düşüş trendinde olmasının Ethereum’un ABD doları karşısında yükselemeyeceği anlamına gelmediğinin altını çizerek “Flama aşağı doğru kırılırsa ve yüksek zaman dilimi desteğini yeniden test ederse, sonunda kırılım için gerçek bir şans olduğunu düşüneceğim. Bu, ETH/USD’nin yükselmeye devam etmeyeceği anlamına gelmiyor. Sadece BTC’nin geride kalacağı anlamına geliyor.” dedi.

ETH, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,31 düşüşle bin 219 dolardan işlem görüyor. En büyük altcoin’in analistin işaret ettiği 2 bin dolar seviyesini aşması fiyatın yüzde 65’in üzerinde yükselmesi demek. Ethereum‘un böyle bir fiyat hareketi yapıp yapmayacağını ise 2023’ün ilk çeyreğinde görülebilecek.

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