Hemen
Başla!
Hemen  Başla!

  • CoinTürk
  •   SVB Krizinin Etkileri Sürüyor: USDC’nin Piyasa Değeri, Son Yılların En Düşük Seviyelerine Geriledi

SVB Krizinin Etkileri Sürüyor: USDC’nin Piyasa Değeri, Son Yılların En Düşük Seviyelerine Geriledi

Özet

  • SVB krizinden bu yana yaşanan kaos, USDC'ye kan kaybettirmeye devam ediyor.
  • USDC'nin piyasa değerinde bu süreçte ciddi bir düşüş gerçekleşti.
  • USDC'nin piyasa değeri, son yılların en düşük seviyesi olan 30 milyar dolara geriledi.
19:17
10 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Silicon Valley Bank‘ın (SVB) iflas etmesinin ardından USDC ihraççısı Circle’ın SVB’de 3 milyar doların üzerinde USDC rezerv tuttuğunun anlaşılmasının ardından USDC’de ciddi bir kan kaybı meydana gelmişti. Son aylarda da düşmeye devam eden USDC’nin piyasa değeri, 2021 yılının son aylarından bu yana kaydedilen en düşük seviyeleri olan 30 milyar dolara geriledi.

USDC’deki Kan Kaybı Devam Ediyor

Silicon Valley Bank’in Mart 2023’ün iflas etmesi, USDC başta olmak üzere kripto para ekosistemi üzerinde önemli bir etki yarattı. USDC ihraççısı Circle’ın Silicon Valley Bank’te 3 milyar dolardan fazla USDC rezervi tuttuğunun anlaşılmasının ardından bu durum USDC‘de yeni bir kaosun yaşanmasına neden oldu.

Yaşanan bu kaos, USDC’nin o tarihlerde kısa bir süreliğine 0,96 dolar seviyelerine kadar gerilemesine neden oldu ve USDC, geçici olarak 1 dolarlık stabilitesini kaybetti. USDC’nin piyasa değerinde de fiyatın yeniden 1 dolara ulaşmasına karşın son aylarda ciddi bir düşüş kaydedildi.

USDC’nin Piyasa Değeri, Son Yılların En Düşük Seviyelerine Geriledi

ABD’de bankacılık krizi ve son aylarda ardı ardına gelen banka iflas haberleri, kripto para ekosistemi üzerinde önemli bir etki yaratsa da stabil kripto para birimleri kripto ekosistemi içerisinde en çok etkilenen dijital varlıklardan biri oldu. USDC’nin piyasa değerinde önemli bir düşüş kaydedilirken bu düşüş büyük ölçüde USDT‘ye yaradı ve USDT, son aylarda piyasa değerinde önemli artışlar kaydetti.

Ancak Mart 2023’te yaşanan bu kriz, USDC‘deki kan kaybının devam etmesine neden oldu. USDC’nin piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 2021 yılının son aylarından bu yana kaydedilen en düşük seviyeleri olan 30 milyar dolara geriledi. ancak piyasa değerinde bu son aylarda kaydedilen düşüşlere karşın USDC, CMC’nin piyasa değeri sıralamasına göre hala 5. en büyük kripto para birimi konumunda.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
İlgili Yazılar
İki Analist Öncü Altcoin İçin Tek Noktaya Dikkat Çekti! Düşüş Kaçınılmaz Mı?
İki Analist Öncü Altcoin İçin Tek Noktaya Dikkat Çekti! Düşüş Kaçınılmaz Mı?
Ne PEPE Ne Sui Ne Luna Coin! Santiment “Ucuz” Diyerek 5 Altcoin Paylaştı! İşte O Altcoin’ler
Ne PEPE Ne Sui Ne Luna Coin! Santiment “Ucuz” Diyerek 5 Altcoin Paylaştı! İşte O Altcoin’ler
İşlem Hacmi Hızla Binance’e Kayan Altcoin’e Yüksek Balina İlgisi! İşte O Altcoin ve Çarpıcı Veriler!
İşlem Hacmi Hızla Binance’e Kayan Altcoin’e Yüksek Balina İlgisi! İşte O Altcoin ve Çarpıcı Veriler!
Aman Dikkat! Binance’den Bu 18 Altcoin Alarm Niteliğinde Değişiklik! Bugün Başlıyor!
Aman Dikkat! Binance’den Bu 18 Altcoin Alarm Niteliğinde Değişiklik! Bugün Başlıyor!
Merakla Bekleniyordu! Popüler Altcoin’de Yatırımcı İştahını Kabartan Yükseltme Tamamlandı!
Merakla Bekleniyordu! Popüler Altcoin’de Yatırımcı İştahını Kabartan Yükseltme Tamamlandı!
Bir Habere Bakar! Son Yükselişi Yakalayan Piyasa Uzmanından Bitcoin’de Çöküş Mesajı!
Bir Habere Bakar! Son Yükselişi Yakalayan Piyasa Uzmanından Bitcoin’de Çöküş Mesajı!
Bitcoin ve Altcoin’lerde Saat 15.30 Dengeler Değişecek! Yatırımcıların Gözü Bu Rakamlarda!
Bitcoin ve Altcoin’lerde Saat 15.30 Dengeler Değişecek! Yatırımcıların Gözü Bu Rakamlarda!
Dananın Kuyruğu Koptu Kopacak! Gitgelleri İle Kafa Karıştıran Bitcoin İçin Kritik Sinyal Yandı!
Dananın Kuyruğu Koptu Kopacak! Gitgelleri İle Kafa Karıştıran Bitcoin İçin Kritik Sinyal Yandı!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023