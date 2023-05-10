Okuma Süresi: 2 Dakika

Silicon Valley Bank‘ın (SVB) iflas etmesinin ardından USDC ihraççısı Circle’ın SVB’de 3 milyar doların üzerinde USDC rezerv tuttuğunun anlaşılmasının ardından USDC’de ciddi bir kan kaybı meydana gelmişti. Son aylarda da düşmeye devam eden USDC’nin piyasa değeri, 2021 yılının son aylarından bu yana kaydedilen en düşük seviyeleri olan 30 milyar dolara geriledi.

USDC’deki Kan Kaybı Devam Ediyor

Silicon Valley Bank’in Mart 2023’ün iflas etmesi, USDC başta olmak üzere kripto para ekosistemi üzerinde önemli bir etki yarattı. USDC ihraççısı Circle’ın Silicon Valley Bank’te 3 milyar dolardan fazla USDC rezervi tuttuğunun anlaşılmasının ardından bu durum USDC‘de yeni bir kaosun yaşanmasına neden oldu.

Yaşanan bu kaos, USDC’nin o tarihlerde kısa bir süreliğine 0,96 dolar seviyelerine kadar gerilemesine neden oldu ve USDC, geçici olarak 1 dolarlık stabilitesini kaybetti. USDC’nin piyasa değerinde de fiyatın yeniden 1 dolara ulaşmasına karşın son aylarda ciddi bir düşüş kaydedildi.

USDC’nin Piyasa Değeri, Son Yılların En Düşük Seviyelerine Geriledi

ABD’de bankacılık krizi ve son aylarda ardı ardına gelen banka iflas haberleri, kripto para ekosistemi üzerinde önemli bir etki yaratsa da stabil kripto para birimleri kripto ekosistemi içerisinde en çok etkilenen dijital varlıklardan biri oldu. USDC’nin piyasa değerinde önemli bir düşüş kaydedilirken bu düşüş büyük ölçüde USDT‘ye yaradı ve USDT, son aylarda piyasa değerinde önemli artışlar kaydetti.

Ancak Mart 2023’te yaşanan bu kriz, USDC‘deki kan kaybının devam etmesine neden oldu. USDC’nin piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 2021 yılının son aylarından bu yana kaydedilen en düşük seviyeleri olan 30 milyar dolara geriledi. ancak piyasa değerinde bu son aylarda kaydedilen düşüşlere karşın USDC, CMC’nin piyasa değeri sıralamasına göre hala 5. en büyük kripto para birimi konumunda.